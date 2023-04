Der TSV Steinbach Haiger hat die Sensation geschafft und den SV Wehen Wiesbaden aus dem Hessenpokal geworfen. Im Finale wartet der FSV Frankfurt.

Die Sensation ist perfekt: Regionalligist TSV Steinbach Haiger hat den designierten Zweitligaaufsteiger SV Wehen Wiesbaden aus dem Hessenpokal gekegelt und ist ins Finale eingezogen. Der TSV schlug den SVWW, der mit vielen Ersatzspielern an den Start ging, am Mittwochabend mit 2:1 (1:1).

Der SVWW ging zwar früh durch Brooklyn Ezeh per Foulelfmeter in Führung (8.), der TSV hielt aber stark dagegen, präsentierte sich über weite Teile spielbestimmend und glich noch vor der Pause durch Gianluca Korte aus (28.). Die Tür zum Finale öffnete dann Jonas Singer kurz vor Schluss (82.).

Finale gegen den FSV Frankfurt

Das Ergebnis wird man in Frankfurt mit Argwohn zur Kenntnis genommen haben, ein Sieg des SV Wehen Wiesbaden hätte die DFB-Pokal-Teilnahme für den FSV Frankfurt bedeutet, der am Dienstag das erste Halbfinale gegen die Offenbacher Kickers gewonnen hatte. So geht es am 3. Juni gegen Steinbach im Stadion am Bornheimer Hang in Frankfurt nicht nur um den Hessenpokal, sondern auch um die Teilnahme am DFB-Pokal.