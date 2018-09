Bereits am zweiten Tag des Prozesses wegen Insolvenzverschleppung bei den Offenbacher Kickers haben die angeklagten Ex-Geschäftsführer gestanden. Das Urteil steht noch aus.

Mit den Geständnissen der drei Angeklagten wurde im Landgericht Darmstadt der Strafprozess um die Insolvenzverschleppung der Kickers Offenbach Fußball GmbH fortgesetzt. Der jahrelange Vizepräsident Thomas Kalt, der frühere Finanzbuchhalter Jörg Hambückers und der ehemalige Geschäftsführer David Fischer bekannten sich am Donnerstag zu den Vorwürfen.

Milde Strafen

Die Offenbacher Kickers hatten 2010 ihre Profiabteilung in die Fußball GmbH ausgelagert. Allerdings war diese GmbH laut Staatsanwaltschaft von Beginn an nicht solvent. Zudem sollen Umsatz-, Einkommens- und Gewerbesteuern in Höhe von mehreren hunderttausend Euro hinterzogen und Sozialbeiträge verspätet bezahlt worden sein.

Die drei Angeklagten hatten angekündigt, zu gestehen und die Angebote des Gerichts anzunehmen, die die Kammer am ersten Verhandlungstag gemacht hatte, um das Verfahren zu beschleunigen. Der Richter hatten für den Fall von Geständnissen milde Strafen in Aussicht gestellt. Zwei der Beschuldigten winken wohl lediglich Bewährungsstrafen, beim dritten Angeklagten könnte das Verfahren eingestellt werden.

Der Prozess wird am 10. September fortgesetzt.