13 Tore, neun Punkte und ein Shootingstar: Bei Kickers Offenbach läuft es nach dem Fehlstart plötzlich rund. Großen Anteil hat Jake Hirst, der vor wenigen Monaten noch in der Kreisoberliga kickte.

"Jake Hirst on fire" hallte es am Sonntagnachmittag immer wieder durchs Stadion von Kickers Offenbach. Angelehnt am Schlachtsong "Will Griggs on fire" der nordirischen Nationalmannschaft feierten die OFC-Fans ihren Torjäger – und mit ihm den Aufschwung der vergangenen Wochen.

Denn nach einem klassischen Fehlstart mit nur zwei Punkten aus vier Begegnungen hat der Traditionsclub in den jüngsten Spielen die Wende geschafft. Plötzlich läuft es am Bieberer Berg, wie drei Siege und 13 geschossene Tore beweisen. Entscheidenden Anteil daran hat eben jener Jake Hirst, der in vier Regionalligapartien fünf Tore schoss – und eine echte Cinderella-Story zu erzählen hat.

Ein kleiner Traum für das große Talent

Denn vor vier Monaten hat der 22-Jährige noch in der Kreisoberliga gekickt. 51 Tore für den Türkischen SV Bad Nauheim waren trotz der niedrigen Klassenzugehörigkeit eine beeindruckende Visitenkarte. Es folgte ein Probetraining beim vier Ligen höher situierten OFC. "Man hat sofort gesehen, dass er etwas kann", nickte Kickers-Coach Daniel Steuernagel den Wechsel ab. Es folgten einige Spiele auf der Bank – und jetzt der Durchbruch.

"Es ist schwer zu sagen, ob ich daran geglaubt habe", sagte Hirst dem hr-sport am Sonntag. Die Antwort auf diese Frage gab der Brite beim 7:0-Erfolg gegen den FSV Frankfurt selbst, als er zwei Tore erzielte. "Ich musste erst einmal beweisen, dass ich das Niveau spielen kann. Dass das jetzt so passiert, ist einfach Klasse. Ein kleiner Traum." Vom Amateur-Kicker zum Publikumsliebling bei Kickers Offenbach ist es manchmal also ein kurzer Weg.

Steuernagel: "Er bleibt immer auf dem Boden"

Die Gefahr, dass sich Hirst auf seinen Lorbeeren ausruht, besteht nach Einschätzung seines Trainers aber nicht. "Er bleibt immer auf dem Boden", sagte Steuernagel der Offenbach-Post . "Am Mittwoch wird er mich spätestens fragen, was er noch besser machen kann." Vielleicht schießt Hirst ja drei Tore im kommenden Spiel bei der Freiburger Reserve. Das wäre zumindest eine Steigerung für den Shooting-Star.