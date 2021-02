Viel wurde am Samstag in der Regionalliga Südwest nicht gespielt - Kickers Offenbach durfte dennoch ran. Nach schwierigem Start gelang dem OFC dabei ein wichtiger Heimerfolg.

Kickers Offenbach hat in der Regionalliga Südwest einen wichtigen Sieg eingefahren. Der OFC gewann am heimischen Bieberer Berg gegen Sonnenhof Großaspach am Samstag mit 3:1 (1:1). Die Kickers lagen dabei durch ein Tor von Cuni (6.) früh in Rückstand, konnten die Partie aber durch Treffer von Deniz (22.), Tuma (60.) und Firat (66.) noch drehen. Durch den Sieg verkürzt der OFC den Rückstand auf die Tabellenspitze.

Die restlichen Partien mit hessischer Beteiligung am Samstag waren schon unter der Woche aufgrund der Witterungsbedingungen und der damit schlechten Platzverhältnisse abgesagt worden.