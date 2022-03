Kickers Offenbach ist nach dem Sieg gegen Mainz zurück im Aufstiegsrennen. Die Hoffnung beim OFC ist nun, dass dieser Erfolg noch Nachwirkungen hat. Positive Nachwirkungen.

Als der ganze Bieberer Berg erbebte, blieb einer relativ ruhig. Gerade hatte Mathias Fetsch das erlösende 2:0 für Kickers Offenbach im Top-Spiel gegen Mainz II erzielt und endgültig sicher gestellt, dass der OFC zurück im Aufstiegsrennen ist, da ging Trainer Sreto Ristic in sich. Mehr Erleichterung denn purer Freude war beim Kickers-Coach angesagt. Denn auch Ristic war sich sehr bewusst, wie wichtig dieser 2:0-Sieg der Offenbacher am Samstag in der Regionalliga Südwest war.

"Wir haben viel erlebt in den vergangenen Wochen. Ich war einfach froh, dass wir dieses Tore-Polster hatten, weil im Fußball viel möglich ist", erklärte der OFC-Coach auch nach dem Spiel nüchtern und ruhig. Dass um ihn herum das Stadion ein Tollhaus war, fiel freilich auch Ristic auf. "Ich habe die Stimmung im Stadion insgesamt genossen. Ich hoffe, dass es weiter so bleibt", erklärte er.

Ristic: "Es war brutal intensiv"

Aber: Auch wenn der Sieg extrem wichtig war für die Aufstiegs-Ambitionen der Kickers - es war nicht alles gold, was glänzte. Kein Wunder, war mit der Mainzer Zweitvertretung auch der Spitzenreiter zu Gast in Offenbach. Besonders im zweiten Abschnitt igelte sich der OFC weit in der eigenen Hälfte ein, verteidigte entschlossen und legte das eigene Spiel auf Konter aus. Das 2:0 in der Nachspielzeit fiel dann auch auf diese Art und Weise.

"Ich habe ein sehr gutes und leidenschaftliches Spiel gesehen. Es war brutal intensiv. Wir haben auch ein paar Fehler gemacht", analysierte Ristic nach Abpfiff. "Dieses Mal hatten wir ein bisschen Glück und waren auch kaltschnäuzig. Es war klar, dass wir das in der zweiten Halbzeit überleben müssen. Es ging für uns darum, Charakter zu zeigen." Sein Fazit nach diesen wirklich intensiven 90 Minuten: "Ich glaube, dass wir verdient gewonnen haben."

OFC wieder drin im Aufstiegs-Rennen

Die Offenbacher Hoffnung ist nun, dass dieser wichtige, höchst emotionale Sieg Kräfte für den Rest der Runde freisetzt. Der Start ins Kalenderjahr 2022 war mies, durch die Siege in Walldorf und jetzt gegen Mainz sind die Kickers aber wieder mittendrin im Aufstiegs-Rennen. Und wollen dort auch bleiben.

"Ich weiß, dass jeder Sieg gut tut und Selbstvertrauen gibt", erkläre Ristic mit immer noch etwas Zurückhaltung. Ja, Mainz war wichtig, und, ja, dieses Gefühl soll seine Truppe im Kopf behalten, die Kickers-Saison hat aber schon viel zu viel Höhen und Tiefen gehabt, als dass Ristic all zu weit nach vorne blicken möchte: "Wir schauen von Woche zu Woche."

"Das ist im Unterbewusstsein gespeichert"

Und dennoch: Der Erfolg gegen Mainz hat Initialzündungs-Potenzial. Das war allen im Stadion bewusst - natürlich auch Ristic. "Das ist im Unterbewusstsein gespeichert", betonte er. Ihm war aber viel wichtiger: "Mein Team hat viel Herzblut investiert." Und genau das soll es auch in Zukunft tun. Dann geht sicher auch Ristic bei Toren wieder deutlich mehr aus sich raus.