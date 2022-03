Kickers Offenbach bekommt es in der Regionalliga Südwest am Samstag mit Kellerkind Pirmasens zu tun (14 Uhr).

Mit einem Sieg will der OFC weiter Druck auf Spitzenreiter Elversberg machen. Nur einen Punkt hinter den Kickers ist der TSV Steinbach Haiger. Die Mittelhessen reisen am Samstag zur SG Sonnenhof Großaspach. Punkte im Kampf um den Klassenerhalt braucht weiterhin der FSV Frankfurt. Die Bornheimer treffen auf Tabellennachbar Aalen. Der FC Gießen reist zudem zur zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart und will mit einem Sieg nach Punkten mit den Schwaben gleichziehen.