Kickers Offenbach eröffnet an diesem Wochenende den Spieltag in der Regionalliga Südwest.

Der OFC tritt am Freitag (19 Uhr) beim FC-Astoria Walldorf an. Die Kickers, mittlerweile nur noch Tabellenfünfter, brauchen dringend Punkte im Kampf um den Aufstieg. Am Samstag in dann auch der erste Ulm-Verfolger Steinbach Haiger gefordert. Die Mittelhessen treffen auf Balingen (14 Uhr). Auch der FSV Frankfurt in Trier und Fulda-Lehnerz in Hoffenheim spielen am Samstag. Am Sonntag (14 Uhr) reist zudem der KSV Hessen Kassel zum VfB Stuttgart II (14 Uhr) und hofft auf Punkte im Abstiegskampf.