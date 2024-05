Eklat nach dem 1:0-Sieg von Kickers Offenbach im Hessenpokalfinale gegen Türk Gücü Friedberg. Doch nach dem Abpfiff hatten sich dutzende Kickers-Fans im Innenraum provozierend vor der Fankurve von Türk Gücü aufgebaut. In den sozialen Netzwerken kursiert ein Video, auf dem ein Fan zudem den Hitlergruß zeigt. Der Staatsschutz hat Ermittlungen aufgenommen.

Der Offenbacher Platzsturm nach dem 1:0-Sieg des OFC im Hessenpokalfinale gegen Türk Gücü Friedberg war im Voraus - für den Fall der Fälle - von den Ordnungskräften im Frankfurter Stadion am Bornheimer Hang abgesegnet worden. Was nicht geplant war: Sofort nachdem einige hundert Kickers-Anhänger in den Innenraum auf den Rasen geströmt waren, begannen die Provokationen. Die Polizei versäumte es hier, von Anfang an den Bereich vor den Friedberger Fans abzusperren.

Kickers-Fans provozierten vor der Kurve von Türk Gücü Friedberg Bild © hr

Dutzende OFC-Fans beließen es nämlich nicht beim Feiern, sondern liefen unvermittelt vor den Fanblock von Türk Gücü, provozierten - teilweise Oberkörper frei - mit obszönen Gesten. Doch auch dabei blieb es nicht. In den sozialen Netzwerken kursiert ein Video, das von einem Friedberg-Anhänger aufgenommen worden war, auf dem ein Kickers-Anhänger zweifelsfrei den Hitlergruß in Richtung der meist türkischstämmigen Fans aus Friedberg zeigte.

Staatsschutz hat Ermittlungen aufgenommen

Der mutmaßliche Täter hatten einen rot-weißen OFC-Schal um den linken Arm gebunden und zeigte mit dem ausgestreckten rechten Arm mehrmals die nationalsozialistische Geste. Zudem ist in dem kurzen Video die Parole "Ausländer raus" aus der Menge zu hören. Wie in den Fernsehaufnahmen des hr-sport zu sehen ist, kamen danach auch einige Fans von Türk Gücü in den Innenraum, Polizei in Kampfmontur konnte eine größere Auseinandersetzung soeben noch verhindern.

Da der Hitlergruß in Deutschland verboten ist, tritt nun die Polizei in Aktion. Auf Nachfrage des hr-sport sagte Pressesprecher Enes Yilmaz, Pressesprecher des Frankfurter Polizeipräsidiums: "Das Video aus dem Internet (mit dem Hitlergruß - die Red.) ist der Polizei bekannt und wurde von uns gesichert. Der Staatsschutz hat in der Sache Ermittlungen aufgenommen.

Kickers Offenbach hat auf Nachfrage des hr-sport zeitnah eine Pressemitteilung angekündigt, zudem wird es ein Statement der Verantwortlichen von Türk Gücü Friedberg geben.