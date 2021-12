Kickers Offenbach reist am Wochenende zum Topspiel nach Ulm. Die Statistik spricht für den OFC. Zudem gab es in dieser Woche gute Nachrichten für den Trainer.

Eigentlich hatten die Kickers spielfrei, trotzdem waren sie die großen Gewinner der Woche: Denn die Konkurrenten im Aufstiegsrennen patzten. Am Sonntag verlor der SSV Ulm in Elversberg mit 0:1, am Dienstag unterlag Mainz II beim TSV Steinbach Haiger ebenfalls mit 0:1. Die Offenbacher rangieren nun weiter auf dem ersten Platz, haben bei einem Spiel weniger einen Punkt Vorspung auf Ulm.

Genau zu diesem Gegner geht es nun im Topspiel der Regionalliga Südwest am Samstag (14 Uhr). Nicht nur die jüngsten Ergebnisse, sondern auch die Statistik spricht für den OFC: Mit nur 13 Gegentoren stellt die Mannschaft die beste Defensive der Liga. Keeper Stephan Flauder hielt schon elf Mal die Null - Bestwert.

Jahresmeister und beste Abwehr

Die Offenbacher feierten zuletzt zehn Siege in den vergangenen elf Partien. Entscheidend könnte die Erfahrung im Team sein, mit einem Schnitt von 27,15 Jahren stellt Offenbach die zweitälteste Mannschaft der Liga. Im Jahr 2021 hat sie 105 Punkte geholt - so viele wie keine andere Mannschaft. Zudem ist kein Team zu Hause stärker als jenes von Sreto Ristic.

Der Trainer erlangte in dieser Woche das "Uefa-Pro-Diplom", also die höchste Trainerlizenz. Sowohl Ristic als auch Geschäftsführer Thomas Sobotzik wollten das Zeugnis aber nicht überbewerten. Das Diplom sei "lediglich so etwas wie ein Führerschein", zitiert die Offenbach-Post Sobotzik .

Für das Gipfeltreffen am Wochenende gibt es dafür ohnehin keine Bonuspunkte. Das Hinspiel hatten die Offenbacher noch mit 1:2 verloren. "Gegen Ulm müssen wir jetzt zeigen, dass wir eine Spitzenmannschaft sind", so Ristic.