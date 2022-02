OFC geht all in: "Müssen raus aus Regionalliga"

Die Offenbacher Kickers legen vor dem Auftakt in die zweite Hälfte der Regionalliga Südwest die Zurückhaltung ab und starten offiziell die Mission Aufstieg. Helfen sollen dabei ein Stürmer mit Champions-League-Erfahrung und die Wucht des Bieberer Bergs.

Audiobeitrag Audio OFC-Präsident Joachim Wagner über das erste Halbjahr Audio Joachim Wagner führt den OFC als neuer Präsident an. Bild © Jan Hübner Ende des Audiobeitrags

Das Corona-Timing und der Spielplan haben es mit den Offenbacher Kickers schon einmal gut gemeint. Pünktlich zum ersten Pflichtspiel dieses Jahres darf der OFC wieder 9.289 Fans im Stadion am Bieberer Berg begrüßen, der Restrunden-Auftakt am Freitag (19 Uhr) gegen Rot-Weiß Koblenz findet zudem unter Flutlicht statt. Offenbacher Fußballherz, was willst du mehr?

OFC gibt Aufstieg als Ziel aus

Aus sportlicher Sicht lautet die klare Antwort: den Aufstieg in die 3. Liga. Die Mannschaft von Trainer Sreto Ristic, die mit einem Spiel weniger und zwei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Ulm derzeit Dritter ist, startet mit einer hervorragenden Ausgangslage in die verbleibenden 15 Spiele und legte in der Winterpause jegliche Zurückhaltung ab. "Wir müssen raus aus der Regionalliga, das ist unser Ziel", gab Präsident Joachim Wagner in einem vereinseigenen Interview die Marschrichtung vor. Der OFC will hoch.

Neun Jahre nach dem Abstieg aus der Drittklassigkeit will der Traditionsclub die kleinen Stadien der Regionalliga endlich dauerhaft verlassen und auf die etwas größere Bühne der 3. Liga zurückkehren. Waldhof Mannheim statt Astoria Walldorf, 1860 München statt 1899 Hoffenheim II. "Wir haben dazu die größte Chance seit vielen Jahren", betonte Wagner, der zum Erreichen dieses Ziels gemeinsam mit Geschäftsführer Thomas Sobotzik im Winter noch einmal auf Shoppingtour ging.

Hosiner bringt Königsklassen-Erfahrung mit

Mit den Verpflichtungen von Linksverteidiger Paul Milde von Liga-Konkurrent Steinbach Haiger, der bei Dynamo Dresden Zweitliga-Erfahrung sammelte, und Stürmer Philipp Hosiner setzte der OFC auf dem Transfermarkt zwei Ausrufezeichen. Allen voran der Transfer von Hosiner, der für den 1. FC Köln 15 Mal in der Bundesliga auflief und bei Austria Wien sogar sechsmal in der Champions League ran durfte, ist ein echter Coup. "Wir haben die stärkste Mannschaft seit Jahren", urteilte Wagner. Diese muss jetzt allerdings auch liefern.

Klar ist nämlich auch: Durch die Investitionen, die mit der Hilfe von Sponsoren gestemmt werden konnten, steigt auch der Druck. Die OFC-Verantwortlichen betonen zwar, weiterhin Ruhe bewahren zu wollen und "kein Kamikaze" betrieben zu haben. Gleichzeitig gibt Präsident Wagner aber zu: "Wir haben das Risiko erhöht und uns bewusst dazu entschieden, das Team mit zwei sehr, sehr guten Spielern zu verstärken." Es ist also alles angerichtet.

Fans sollen Team in die 3. Liga brüllen

Zu einem weiteren und entscheidenden Faktor sollen zudem die traditionell frenetischen Fans des OFC werden. An einen vollen Bieberer Berg, der eine besondere Magie entfalten kann, ist derzeit zwar noch nicht zu denken. Die Euphorie der Anhänger soll die Mannschaft aber dennoch zusätzlich motivieren und tragen. "Ich habe unzählige Spiele erlebt, die durch die Wucht der Zuschauer entschieden wurden", unterstrich Vizepräsident Peter Roth. "Wenn alle an einem Strang ziehen, können wir Großes erreichen. Unsere Fans können Berge versetzen."

Ob sie den Bieberer Berg tatsächlich bis in die 3. Liga versetzen können, wird sich zeigen. Zumindest im Hintergrund wurden aber alle Weichen in Richtung Aufstieg gestellt. Beim OFC ist alles angerichtet.

Ziele, Ausgangslage, Kaderänderungen Die Hessen-Clubs im Regionalliga-Schnellcheck Die Regionalliga Südwest erwacht am Wochenende aus dem Winterschlaf. Während es für manche darum geht, den Sturz in die Fünftklassigkeit abzuwenden, geht es für einen Verein um den ganz großen Traum. Der Regionalliga-Schnellcheck. Zum Artikel