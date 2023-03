Kickers Offenbach gewinnt mit Tor in letzter Minute

Audio Kickers Offenbach gewinnt mit Tor in letzter Minute

Am Sonntagmittag kam es am Bornheimer Hang zum "kleinen Mainderby" zwischen dem FSV Frankfurt und Kickers Offenbach. Den goldenen Treffer des Tages erzielte Jayson Breitenbach in der Nachspielzeit und bringt den OFC im Aufstiegsrennen noch mal ran.