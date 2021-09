OFC in der Krise: Wie geht es bei den Kickers weiter?

Katerstimmung bei Kickers Offenbach: Nach der Heimniederlage gegen das Tabellenschlusslicht aus Mainz hängt der Haussegen bei den Hessen schief. Für Trainer Sreto Ristic wird es nun ungemütlich.

Sobotzik: "Aktuell läuft alles gegen uns"

Pfiffe und Frust statt Siege und Lust: Gut 4.000 Zuschauer erlebten am Dienstagabend einen ganz schwachen Kick zwischen Kickers Offenbach und Schott Mainz. Als die Gäste - zu diesem Zeitpunkt noch Tabellenschlusslicht - in Führung gingen und laut ihres Trainers Sascha Meeth einen "historischen Tag für die Amateure" veredelten, war die Stimmung bei den Anhängern des OFC im Keller.

Sobotzik stellt sich hinter Ristc

In das Blickfeld der leidgeplagten Anhängerschaft rückte Coach Sreto Ristic. Ein Teil der Fans forderte lautstark dessen Entlassung, der ehemalige Profi suchte nach Abpfiff sofort den Weg in die Katakomben. Geschäftsführer Thomas Sobotzik ließ aber keine Zweifel am Trainer aufkommen.

Auf die Frage, ob Ristic auch beim Duell in Pirmasens noch auf der Bank sitze, entgegnete er: "Wenn es nach mir geht, dann ja. Ich will Kontinuität haben. Ristic hat in 39 Spielen weiterhin einen Zwei-Punkte-Schnitt. Ich sehe uns auf dieser Position sehr gut aufgestellt."

Sobotzik verwies zugleich auf die Strukturen im Verein und die Entscheidungsgewalt von Präsident und Aufsichtsratschef Joachim Wagner. Er könne daher für nichts garantieren. Aktuell herrscht Ratlosigkeit vor, die Suche nach Gründen für das Abrutschen gestaltet sich schwierig. Am Mittwochmittag wird hr-Informationen zufolge getagt und darüber beraten, wie es weitergeht.

Ratlosigkeit beim OFC

Der OFC war mit zwei Siegen gegen die Topteams aus Homburg und Elversberg stark in die Saison gestartet, inzwischen ist das Team mit nur 14 Zählern auf Rang zehn angekommen. "Aktuell kriegen wir - vulgär ausgedrückt - so richtig auf die Fresse. Es ist wie verhext, keiner kann das so richtig erklären", sagte Sobotzik dem hr-sport nach Abpfiff.

Ob es sich nur um eine Phase oder schon um eine handfeste Krise handelt, müssen die sportlichen Verantwortlichen genauestens analysieren. Vier Punkte aus den vergangenen vier Partien mit nur zwei erzielten Treffern sind viel zu wenig für die Ansprüche der Hessen.

Ristic, der seinem Team "keinen Vorwurf" machen wollte und eine "engagierte Leistung" gesehen hat, muss so um seinen Job bangen. Die Kickers haben eine überdurchschnitttlich gute Regionalliga-Mannschaft, eine Niederlage im Heimspiel gegen Schott Mainz kommt da eine Erschütterung gleich.

Spitzenreiter Mainz II hat schon sieben Punkte Vorsprung

Sobotzik hat zwar Recht, wenn er sagt: "Es ist etwas Besonderes, hier auf dem Bieberer Berg zu spielen, aber die großen Zeiten sind lange her. Wir versuchen, aus der Regionalliga rauszukommen. Rückschläge gehören dazu." Doch zu lange sollte die Negativserie nicht anhalten, Spitzenreiter Mainz 05 II hat bereits sieben Zähler Vorsprung.