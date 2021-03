Die Offenbacher Kickers haben ihre Siegesserie in der Regionalliga fortgesetzt und sind nun erster Verfolger auf die Tabellenspitze.

Kickers Offenbach ist in der Regionalliga weiter auf dem Vormarsch. Der OFC gewann sein Nachholspiel beim FC 08 Homburg am Dienstagabend mit 2:1 (1:0) und schob sich damit in der Tabelle auf den zweiten Platz vor. Die Tore für den OFC erzielten Tuma (49.) und Huseinbasic (82.). Di Gregorio traf per Foulelfmeter für Homburg (62.), das nach wiederholtem Foulspiel von Plattenhardt lange zu zehnt agieren musste (57.).

Weitere Informationen FC HOMBURG - KICKERS OFFENBACH 1:2 (0:0) Tore: 0:1 Tuma (49.) 1:1 di Gregorio (62./FE) 1:2 Huseinbasic (82.)

Gelb Rot: Plattenhardt (57./Homburg) Ende der weiteren Informationen

Das Nachholspiel von Eintracht Stadtallendorf in Pirmasens, das am Dienstag um 19 Uhr stattfinden sollte, ist erneut verschoben worden.