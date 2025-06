Kristjan Glibo nimmt als nächster OFC-Trainer das Ziel Aufstieg in Angriff. Der neue Mann bei den Kickers versucht es mit Leidenschaft und viel Kommunikation.

Christian Hock möchte lieber gar nicht aussprechen, wo der neue OFC-Trainer zuletzt tätig war. Die "andere Seite", die "andere Mannschaft" - der Name Eintracht Frankfurt, wo Kristjan Glibo von 2022 bis 2024 die U21 betreute, fällt beim Geschäftsführer Sport der Kickers nicht. Ohnehin soll es mit dem neuen Mann nur nach vorne gehen.

"Ich glaube, dass er eine Mannschaft sehr gut mitnehmen kann", sagte Hock bei der Vorstellung von Glibo am Montag und bezeichnete den Coach als "sehr kommunikativ". Der 43-Jährige habe schon bei den Stationen zuvor - in Sandhausen, Worms und eben bei der Eintracht - Spieler "extrem weiterentwickelt".

Glibo: Atmosphäre auf dem Bieberer Berg steckt an

Glibo selbst versprühte direkt Begeisterung für die neue Aufgabe. "In diesem Stadion spürt man immer diese besondere Atmosphäre. Die ist schon packend und steckt an", berichtete er aus der Erfahrung, als Gegner an den Bieberer Berg gekommen zu sein. "Du hast immer das Gefühl, dass du dich hier zu benehmen hast. Genau diese Leidenschaft und Emotionalität möchte ich spüren."

Das solle auch sein Team verkörpern, so der neue Chef. "Ich möchte eine Mannschaft sehen, die mit Herz und Mut spielt und das widerspiegelt, was unsere Anhänger Woche für Woche zeigen", so Glibo. "Ich bin mir sicher, dass wir mit dieser Energie eine gute Runde spielen können." Und so nannte er dann auch drei Kernelemente, die sich seine Jungs von den Fans abgucken sollen: Präsenz, Leidenschaft und Intensität.

Ziel: Viele Tore und Action

Als Beispiel dafür zitierte Glibo einen seiner Lieblingssätze: "Nach Ballverlust fängt der Fußball erst an." Den Ball sofort wieder zurückerobern wollen, mutig spielen - das soll seine Philosophie sein. "Ich möchte viele Tore sehen, ich möchte Action."

Allerdings weiß auch der neue Mann, dass es beim OFC nach den kargen Jahren in der Viertklassigkeit nur um eins geht: endlich aufsteigen. "Die Sehnsucht ist groß, aus dieser Liga rauszukommen", weiß Glibo. Zuletzt scheiterte sein Vorgänger Christian Neidhart als Tabellenzweiter an diesem Ziel. "Druck hast du immer. Ich bin Leistungssportler", will er diese Erwartungshaltung nicht negativ ausgelegt wissen.

Viele Gespräche schon vor dem Trainingsstart

Dabei will es Glibo bewusst kumpelhaft versuchen. Er wolle "auf Augenhöhe" mit den Spielern kommunizieren. "Eigentlich bin ich einer von ihnen. Das sollen sie auch spüren." Schon im Vorfeld hat er sich laut eigener Aussage mit jedem einzelnen Akteur getroffen und ausführliche Gespräche geführt. "Ich wollte einfach eine Beziehungsebene aufbauen." Zum ersten Mal stand er mit seiner Mannschaft am Montag auf dem Trainingsplatz, rund 50 Fans schauten interessiert zu und sahen den neuen Coach durchgehend mit einem breiten Lächeln im Gesicht.

Auch Hock wirkte am ersten Arbeitstag von Glibo zuversichtlich. "Wir haben einen sehr guten Kader zusammengestellt", befand er. "Wir haben momentan jede Position mindestens doppelt besetzt." Nicht mehr mit dabei sein wird Sascha Korb, der seinen auslaufenden Vertrag in Offenbach nicht verlängert hat. Aber bei den Kickers schauen sie aktuell ohnehin nur nach vorne.