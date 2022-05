Die Offenbacher Kickers haben sich von ihrem Trainer Sreto Ristic und ihrem Geschäftsführer Thomas Sobotzik getrennt. Für letzteren gibt es bereits einen Nachfolger.

Großer personeller Umbruch beim Regionalligisten Kickers Offenbach: Der Verein gab am Montag die erwartete Trennung von Trainer Sreto Ristic und Geschäftsführer Thomas Sobotzik bekannt. Zugleich wurde Matthias Georg, der bis zur abgelaufenen Saison beim TSV Steinbach Haiger tätig war, als neuer Geschäftsführer präsentiert.

"Unsere Bewertung hat ein eindeutiges Bild ergeben. Wir wollten nicht mit fehlendem Glauben in die neue Saison gehen. Jetzt möchten wir nach vorne blicken, es gibt vieles, auf das wir aufbauen können", so OFC-Präsident Joachim Wagner auf der kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. "Wir haben das Saisonziel Aufstieg nicht erreicht, der Drei-Jahres-Plan wurde nicht umgesetzt."

"Falsche Entscheidung" im Winter

Die Offenbacher Kickers, die am vergangenen Samstag im Finale gegen Steinbach den Hessenpokal gewinnen konnten, hatten die Saison in der Regionalliga Südwest auf Platz drei beendet. Der Rückstand auf Aufsteiger Elversberg betrug am Ende vier Punkte. Zur Winterpause hatte der OFC noch vor Elversberg gestanden - mit zwei Punkten Rückstand auf den damaligen Spitzenreiter Ulm bei einem Spiel weniger.

Seinerzeit war man in Offenbach noch fest vom Aufstieg überzeugt - und verlängerte die Verträge mit Ristic und Sobotzik vorzeitig. "Im Nachhinein war das die falsche Entscheidung", kommentierte Wagner.

Ristic-Nachfolge noch offen

Als neuer Mann für die Geschäftsführung saß am Montag bereits Matthias Georg mit auf dem Podium. "Die Kickers bringen eine unheimliche Energie mit sich. Hier mitarbeiten zu dürfen, ist ebenso eine Ehre wie eine große Verantwortung", sagte der Nachfolger von Thomas Sobotzik.

Wer in der kommenden Saison auf der Trainerbank des OFC sitzen wird, steht noch nicht fest. Die Entscheidung werde noch einige Tage dauern, so Georg.