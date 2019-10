Ronny Marcos von den Offenbacher Kickers hat am vergangenen Samstag beim 3:0-Sieg der Hessen gegen die TSG Balingen eine Jochbogenfraktur erlitten.

Der Abwehrspieler wird noch an diesem Dienstag operiert. Die Kickers hoffen, dass Marcos in zwei bis drei Wochen wieder am Training teilnehmen kann.