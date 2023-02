Während Trainingslager in der Türkei

Kickers Offenbach befindet sich aktuell im Trainingslager in der Türkei. Dort steht nicht nur der Fußball im Fokus. Der OFC hat vor Ort auch Geld und Spenden für die Erdbeben-Opfer gesammelt.

Kickers Offenbach hat im Trainingslager in der Türkei Spenden und Geld für die Erdbeben-Opfer gesammelt. Wie der Regionalligist am Mittwoch mitteilte, haben sich die komplette Mannschaft, dessen Funktionsteam und Geschäftsführer sowie die mitgereisten Fans des OFC zu diesem Schritt entschieden.

"Die Aktion hat sich vor Ort ergeben, weil wir durch die Aufnahme von Erdbeben-Opfern in unserem Hotel erfahren haben und gerne helfen wollten", erklärt Kickers-Geschäftsführer Matthias Georg auf hr-sport-Nachfrage. Seit einer Woche bereiten sich die Offenbacher in Belek, rund fünfhundert Kilometer vom Erdbeben-Gebiet entfernt, auf die Restrunde in der Regionalliga vor.

Georg: "Das ist eine Selbstverständlichkeit"

"Ich finde es klasse, dass auch viel eigene Initiative aus der Mannschaft kam und eine tolle Summe gemeinsam mit den Fans gesammelt wurde", führte Georg weiter aus. "Es ist nur ein kleiner Beitrag angesichts dessen, was diese Menschen verloren haben, daher ist das eine Selbstverständlichkeit."

Die Kinder im Hotel erhielten von den OFC-Spielern Trikots und Bälle, außerdem besorgten die Offenbacher Schuhe und andere wichtige Alltagsgegenstände für die Familien. Am Donnerstag geht es zurück nach Hessen, dort soll dann entschieden, welches Hilfsprojekt mit dem zusätzlich gesammelten Geld unterstützt werden soll.