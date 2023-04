Der Trainer? Entlassen. Der Manager? Spätestens im Sommer weg. Bei Kickers Offenbach herrscht schon wieder das blanke Chaos. Der OFC muss wieder ganz von vorne anfangen und hat sich selbst erst einmal eine kurze Verschnaufpause verdonnert.

Videobeitrag Video OFC-Trainer muss gehen | hessenschau Sport vom 17.04.2023 Video Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags

Trainer weg, Manager weg. Viel mehr geht an einem Tag für einen Fußball-Verein dann auch nicht mehr. Ersan Parlatan ist ab sofort nicht mehr Coach von Kickers Offenbach, Geschäftsführer Matthias Georg geht spätestens im Sommer freiwillig. Der OFC fängt, wieder einmal, bei Null an. Eine Situation, die der Regionalligist kennt.

Was man jetzt schon festhalten kann und muss: Hinter den Kickers liegt spätestens seit diesem Montag ein komplett gebrauchtes Jahr. Mit dem Wort "Chaos" ist eigentlich nicht ausreichend beschrieben, was bei den Offenbachern, die so dringend raus aus der Regionalliga möchten, seit dem Mai des Jahres 2022 los war.

Ruhe gibt's nicht in Offenbach

Ein Schnell-Rückblick: Doppel-Entlassung von Sreto Ristic und Thomas Sobotzik nach der Saison 21/22, Amtsantritt Mattias Georg im Sommer 2022, Vorstellung von Alexander Schmidt vor der Saison 22/23, Entlassung von Schmidt im Herbst 2022, Amtsantritt Parlatan im Oktober, Entlassung Parlatan im April 2023, Abgang Georg spätestens bis zum Sommer 2023. Uff.

Einmal kompletter Wechsel an der Spitze und wieder zurück. So lässt sich die rasante Personal-Achterbahnfahrt in Offenbach am besten beschreiben. Ruhe - und das ist definitiv selbstverschuldet - gibt's nicht bei den Kickers. Förderlich für die sportliche Weiterentwicklung ist das aber in keinem Fall.

Kein neuer Trainer für den Schlussspurt

Nun soll es beim OFC, der durch die sportliche Talfahrt in den vergangen Wochen den Kontakt zu Spitzenreiter Ulm wieder verloren hat, mal wieder Alfred Kaminski richten. Der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums der Kickers übernimmt schon zum zweiten Mal in dieser Saison interimsweise den taumelnden Regionalligisten. Das Ziel: Die Saison einigermaßen vernünftig zu Ende bringen. Vom Aufstieg wird erst einmal nicht mehr geredet.

Nicht geredet wird zunächst auch über einen neuen Trainer. Auf dem Schleudersitz auf der Kickers-Trainerbank herrscht bis zum Saisonende Ruhe. Denn Kaminski soll für die letzten sechs Spiele im Amt bleiben. Für den Schlussspurt soll kein neuer Coach installiert werden.

Viel mehr wollen die Kickers-Verantwortlichen erst einen neuen Georg-Nachfolger an den Main holen, dieser soll im Anschluss auf Trainersuche gehen. Und mit diesem Duo starten die Offenbacher dann bei Null. Schon wieder.