Suat Türker ist überraschend gestorben. Der langjährige Stürmer von Kickers Offenbach wurde nur 46 Jahre alt.

Ex-Profi Suat Türker ist überraschend verstorben. Das teilten die Offenbacher Kickers am Sonntag mit. Er wurde nur 46 Jahre alt. "Die OFC-Familie trauert mit den Verbliebenen und ist in Gedanken bei Suat Türkers engen Freunden und Verwandten", schrieben die Hessen auf ihrem Twitter-Kanal.

Für den OFC stand der einstige Stürmer von 2003 bis 2010 183 Mal auf dem Platz und schoss stolze 70 Tore. 16 davon erzielte er in der Saison 2004/2005 und hatte damit gehörigen Anteil am Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts Einstellungen

Noch am Vortag beim FSV Frankfurt

Nach seiner Zeit beim OFC heuerte Türker 2009 noch einmal beim SV Wehen Wiesbaden an, für den er 13 Spiele (drei Tore) bestritt. Seine Karriere ausklingen ließ er dann bei der zweiten Mannschaft der Kickers.

Nach seiner aktiven Karriere blieb Türker in Hessen und wechselte an die Seitenlinie. 2016 heuerte er als Cheftrainer bei Hessenligist Viktoria Griesheim an. Zuletzt trainierte er SV Dersim Rüsselsheim in der Verbandsliga. Noch am Samstag war er als Zuschauer beim Testspiel des FSV Frankfurt gegen den 1. FC Hanau 93.