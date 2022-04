Vier Mannschaften kämpfen in der Regionalliga Südwest um einen Aufstiegsplatz und geben sich kaum eine Blöße. Kickers Offenbach und der TSV Steinbach Haiger sind immer noch mittendrin.

Die Offenbacher Kickers sind in der Regionalliga Südwest aktuell unaufhaltsam: Nach einem perfekten März mit 15 Punkten aus fünf Spielen folgte zwar eine unfreiwillige Pause. Trotz Corona und über eine Woche ohne Teamtraining gab es am vergangenen Sonntag aber ein 2:0 in Aalen.

Dass der OFC damit nicht längst an der Spitze der Regionalliga Südwest thront, liegt an der starken Konkurrenz: Spitzenreiter SSV Ulm hat in diesem Kalenderjahr noch kein Spiel verloren - genau wie die SV Elversberg, die mit einem Sieg im Nachholspiel in Balingen am Dienstag auf Rang eins springen kann.

OFC fährt zum Nachholspiel nach Bahlingen

Für die Offenbacher wird der Saisonendspurt zum Kraftakt: Es sei eine "außergewöhnliche Situation", so Trainer Sreto Ristic nach dem Spiel in Aalen. "Wir waren zehn Tage nicht auf dem Platz." Nach kurzer Regeneration geht es für den OFC bereits am Mittwoch (17 Uhr) mit der Partie in Bahlingen weiter. Dort war man Anfang April schon mal hingefahren, bevor das Wetter für eine kurzfristige Absage sorgte.

Sieben Punkte Rückstand haben die Kickers auf Ulm bei aktuell zwei Spielen weniger als der Spitzenreiter - ein Sieg in Bahlingen ist also Pflicht, um im Aufstiegsrennen zu bleiben. "Es geht Schlag auf Schlag", stellte Torjäger Philipp Hosiner im vereinseigenen Interview fest. "Jetzt sind wir wieder drin, jetzt wollen wir den Schwung mitnehmen."

Weitere Informationen Nachholspiele für Offenbach und Gießen Am Mittwoch sind zwei hessische Teams in der Regionalliga Südwest im Einsatz und bestreiten Nachholspiele: Die Offenbacher Kickers treten ab 17 Uhr in Bahlingen an, der FC Gießen spielt ab 19 Uhr bei der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart. Ende der weiteren Informationen

Steinbach freut sich auf "sechs Endspiele"

Ebenfalls noch oben dabei ist der TSV Steinbach Haiger - trotz eines enttäuschenden 0:0 am vergangenen Samstag gegen Homburg. Sieben Punkte Rückstand sind es auch für den TSV auf die Ulmer, die schon ein Spiel mehr absolviert haben. "So lange das rechnerisch noch möglich ist, geben wir natürlich nicht auf", sagte Defensivspieler Tino Bradara. "Es sind noch sechs Endspiele."

Bemerkenswert: In diesen letzten Spielen bekommen es die Steinbacher, die seit Anfang November 2021 ungeschlagen sind, noch mit allen drei direkten Konkurrenten um den Aufstieg in die 3. Liga zu tun. Am kommenden Samstag (14 Uhr) geht es für das Team nach Elversberg.