Kickers Offenbach hat sich im Spitzenspiel der Fußball-Regionalliga gegen den FSV Mainz 05 II behauptet. Der FSV Frankfurt hingegen unterlag vor eigenem Publikum.

Kickers Offenbach hat am Samstagnachmittag einen eminent wichtigen Sieg gefeiert. Vor etwas mehr als 6.000 Zuschauern setzte sich der Traditionsklub mit 2:0 (1:0) gegen den FSV Mainz 05 II, der von Rang eins auf drei abrutscht, durch. Dejan Bozic (8.) und Mathias Fetsch (90.) trafen. Der OFC greift als viertplatzierter wieder in das Rennen um den Aufstieg in die 3. Liga ein und bleibt drei Punkte hinter Spitzenreiter Elversberg.

FSV verliert gegen Bahlingen

Eine bittere Niederlage kassierte der FSV Frankfurt gegen den Bahlinger SC. Die Bornheimer unterlagen nach eigener Führung mit 1:3 (1:2). Der Gast aus Bahlingen dreht die Partie nach dem Treffer von Arif Güclü (2.) komplett. Hasan Pepic (14.), Shqipon Bektasi (35.) und Ivan Novakovic (48.) vergrößern somit die Sorgen des FSV. 27 Punkten bedeuten aktuell Abstiegsrang 16.