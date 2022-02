Die Offenbacher Kickers sind denkbar schlecht ins Jahr 2022 gestartet: zwei Spiele, kein Sieg. Der angepeilte Aufstieg in die 3. Liga gerät so schon früh in Gefahr. Doch OFC-Geschäftsführer Thomas Sobotzik glaubt weiter an die Mission.

Audiobeitrag Audio Kickers Offenbach: Was wird aus dem großen Ziel "Aufstieg"? Audio Frust beim OFC Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Es läuft nicht bei Kickers Offenbach. Nach der Niederlage gegen Koblenz verspielte die Mannschaft von Trainer Sreto Ristic am Sonntag bei der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim einen schon sicher geglaubten Sieg. Nur 2:2. Nur einen Punkt aus den zwei Spielen nach der Winterpause. So kann es nicht weitergehen für den Tabellen-Vierten. "Wir bekommen derzeit halt ziemlich auf die Fresse, trotz des ganzen Aufwandes, den wir betreiben", sagte Geschäftsführer Thomas Sobotzik dem hr-sport.

Es kann schon deshalb nicht so weitergehen, weil die Konkurrenz im Kampf um den ersehnten Aufstieg derzeit enteilt. Nur eine Mannschaft steigt am Ende in die 3. Liga auf. Die besten Chancen hat aktuell die zweiten Mannschaft von Mainz 05, die mittlerweile - bei einem Spiel mehr - sieben Punkte Vorsprung vor den Kickers hat. "Wir müssen uns jetzt wieder sammeln", forderte Sobotzik.

OFC-Präsident gab Aufstiegs-Parole aus

Anspruch und Wirklichkeit liegen aktuell in Offenbach wieder einmal weit auseinander. Anfang Februar hatte der neue OFC-Präsident Joachim Wagner den Aufstieg als Ziel ausgegeben: "Wir müssen raus aus der Regionalliga. Wir haben dazu die größte Chance seit vielen Jahren." Dafür wurde in der Winterpause auf dem Transfermarkt ordentlich rangeklotzt.

Linksverteidiger Paul Milde, der auch schon für Dynamo Dresden in der zweiten Liga spielte, und Stürmer Philipp Hosiner (früher 1. FC Köln) wurde geholt. Beide spielten auch am vergangenen Wochenende in Hoffenheim. Genutzt hat es nichts. "Ein oder zwei Spieler können keine Spiele gewinnen, Fußball ist ein Mannschaftssport", gibt Sobotzik zu bedenken.

Der Offenbacher Geschäftsführer steht zu den Winter-Transfers. Die seien angesichts von aktuell neun verletzten Spielern zwingend notwendig gewesen. Doch was ist mit dem großen Ziel namens Aufstieg? Sobotzik: "Wie viele Punkte wir Rückstand haben, damit beschäftigen wir uns gar nicht. Wir brauchen jetzt unbedingt ein Erfolgs-Erlebnis." Dann könne die Kickers-Mission doch noch ins Rollen kommen.

Kickers Offenbach als Baustelle

Die ersten Siege im Jahr 2022 sollen endlich her. Gleich am Mittwoch im Hessen-Pokal-Achtelfinale beim Verbandsligisten FV Biebrich 02 (19.30 Uhr) und dann im nächsten Liga-Spiel am Sonntag, im Hessen-Duell gegen den KSV Hessen Kassel (14 Uhr). Das wären die ersten Bausteine. Mit großen Zielen im Fußball sei das so wie mit einem Hausbau, findet Sobotzik. Das gehen auch nicht von jetzt auf gleich.

"Du brauchst erstmal ein Grundstück, dann einen Architekten." Das geht alles nur Stück für Stück. Und Rückschläge gehörten auf dem Bau, im Fußball wie generell im Leben halt dazu. "Große Geschichten beginnen oft mit Rückschlägen", gibt Sobotzik zu bedenken. Die wollen die Kickers jetzt aber langsam mal hinter sich lassen. "Wir werden nicht aufgeben."