Die Offenbacher Kickers haben mit dem Sieg bei Astoria Walldorf in die Erfolgsspur zurückgefunden. Und das zur rechten Zeit, denn jetzt kommt der Tabellenführer.

Audiobeitrag Audio OFC gewinnt in Walldorf und verkürzt Abstand Audio Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Sehr viel bescheidener als die Offenbacher Kickers kann man eigentlich nicht in die Restrunde der Regionalliga Südwest starten. Drei Spiele, nur ein Punkt, die Aufstiegsränge drohten für die ambitionierten Kickers in weite Ferne zu rücken. Dann aber der Turnaround bei Astoria Walldorf am Sonntag. Und schon ist alles wieder offen, der OFC zurück im Aufstiegsrennen.

Trainer Sreto Ristic wollte einen dreckigen Sieg und den bekam er. 2:1 beim Tabellenzehnten, drei Punkte, die in der Endabrechnung wichtig werden – noch wichtiger aber für den Kopf sind. "Wir sind eine Mannschaft, die sich übers Fußballspielen definiert, aber manchmal geht es nur um drei Punkte", sagte Ristic nach der Partie treffend.

"Das ist der schönste Tag meines Lebens"

Die Kickers-Partie kannte dabei zwei große Geschichten. Einmal das Führungstor von Mateo Andacic, der ein halbes Jahr nicht gespielt hatte, nach einer Ecke zum 1:0 traf und später mit Krämpfen ausgewechselt wurde. "Es ist sechs Monate her, dass ich gespielt habe. In unserer Mannschaft ist jeder Spieler wichtig. Bei dem Pech, das wir mit den ganzen Verletzten haben, muss jeder zünden", so Andacic nach der Partie bei Kickers TV.

Und andererseits das Debüt von Keeper Angelo Tramontana , der in dieser Saison noch nicht einmal auf der Bank gesessen hatte, nun aber aufgrund des Verletzungspechs der Kickers ins kalte Wasser springen musste – und seine Sache gut machte. "Das ist der schönste Tag meines Lebens", strahlte der Debütant nach Spielende.

FSV Mainz II kommt

Für alle anderen Offenbacher dürfte es immerhin ein ordentlicher Brustlöser gewesen sein, auch Ristic zeigte sich zufrieden: "Die erste Halbzeit war ein zerfahrenes Spiel mit relativ wenigen Torchancen. In der zweiten Halbzeit waren wir dann zielstrebiger und haben die Tore gemacht."

Und auf diese Zielstrebigkeit lässt sich aufbauen, zumal der Dreier genau zum richtigen Zeitpunkt kommt. Am kommenden Samstag gastiert der Tabellenführer FSV Mainz II am Bieberer Berg, mit einem Sieg kann der OFC den Mainzern auf einen Punkt auf die Pelle rücken – bei einem Spiel weniger. Und damit die Crunchtime im Aufstiegsrennen endgültig eröffnet.