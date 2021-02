Für den KSV Hessen Kassel steht in der Regionalliga Südwest am Dienstag ein schweres Spiel an.

Die Nordhessen reisen zum Tabellenzweiten aus Freiburg. Anpfiff der Begegnung ist bereits um 14 Uhr. Nach der Punkteteilung am Wochenende gegen den FC Gießen geht es für den KSV darum, weiter Luft zwischen sich und die Abstiegszone zu schaffen. Eben jener FC Gießen bekommt es am Mittwoch ebenfalls mit einer Zweitvertretung zu tun. Die Mittelhessen haben den VfB Stuttgart zu Gast. Anpfiff ist auch schon am Nachmittag: um 15 Uhr. Der VfB befindet sich nur drei Punkte vor dem FC in der Tabelle.