Der KSV Hessen Kassel hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Lukas Iksal vorzeitig um ein Jahr bis Juni 2023 verlängert.

Das teilten die Löwen am Donnerstag mit. "Lukas hat in seiner ersten Regionalliga-Saison 14 von 15 Spielen gemacht und dabei vier Tore erzielt. Er ist mit seinen 26 Jahren noch nicht am Ende seiner sportlichen Entwicklung", sagte der Sportliche Leiter Jörg Müller.