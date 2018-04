Der KSV Hessen Kassel hat sein Heimspiel am Samstag gegen Astoria Walldorf gewonnen. Das Spiel lieferte den Hessen nicht nur Punkte, sondern sorgte für einen kuriosen Fussballmoment an diesem Regionalliga-Wochenende. Der FSV hat sein Auswärtsspiel bei Völklingen verloren.

Hessen Kassel hat im Heimspiel am Samstag gegen Astoria Walldorf mit 2:1 gewonnen. Die Löwen haben somit weitere wichtige Punkte in Richtung "Wunder Klassenerhalt" geholt und stehen nun mit 35 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz. Es war bereits das sechste Spiel ohne Niederlage.

Besonders kurios war die Szene zum 1:1-Ausgleich in der 24. Minute: Nach einem Rückpass des Walldorfer Abwehrspielers Pascal Pellowski auf Torwart Jürgen Rennar leistete sich dieser einen eklatanten Fehler, der Ball kullerte ungehindert ins eigene Tor. Kassel spielte in der zweiten Hälfte stärker auf und sicherte sich in der 73. Minute durch den Treffer von Sascha Korb den Sieg. In der 16. Minute hatte Erik Wekesser die Walldorfer zur kurzzeitigen Führung geschossen.

Hessen Kassel - FCA Walldorf 2:1 (1:1) Tore: 0:1 Wekesser (16.), 1:1 Pellowski (24./ET), 2:1 Korb (73.)



Zuschauer: 3.500

FSV verliert im Saarland

Im zweiten Samstagsspiel der Regionalliga mit hessischer Beteiligung hat der FSV Frankfurt in Völklingen 1:2 verloren. Die Bornheimer lieferten sich ein spannendes Duell mit den Saarländern, unterlagen am Ende jedoch den kampfstärkeren Gastgebern. In der 37. Minute gelang den Gastgebern durch Zachary Hadji der Führungstreffer. In der zweiten Hälfte kamen die Gäste aus Hessen noch einmal ran, Cem Kara erzielte in der 89. Minute den Ausgleich. Nur eine Minute später schoss Thomas Birk Völklingen zum 2:1-Sieg. Die Frankfurter bleiben weiterhin auf dem zwölften Tabellenplatz.