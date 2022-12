Letzter Regionalliga-Spieltag des Jahres steht an

In der Regionalliga Südwest steht an diesem Samstag der letzte Spieltag des Jahres an.

Hessen Kassel trifft dabei im Hessen-Duell auf den FSV Frankfurt (14 Uhr). Die Nordhessen haben kurz vor Weihnachten noch ein Nachholspiel vor der Brust. An der Tabellenspitze ist zudem der TSV Steinbach Haiger gegen den Bahlinger SC gefordert und Kickers Offenbach trifft auf den Tabellenletzten aus Koblenz. Der überraschend starke Aufsteiger Barockstadt Fulda-Lehnerz tritt zudem bei Mainz II an. Nach dem Spieltag geht es erst im März in der Regionalliga Südwest weiter.