Die Offenbacher Kickers haben ihren besten Torjäger fristlos entlassen: Nejmeddin Daghfous wurde nach einer handfesten Auseinandersetzung im Training vom Verein freigestellt. Sein Kontrahent landete im Krankenhaus.

Sportlich hinken die Offenbacher Kickers den eigenen Ansprüchen in der Fußball-Regionalliga Südwest weit hinterher - und jetzt fehlt den Hessen im Abstiegskampf auch noch ihr bislang bester Torschütze. Nejmeddin Daghfous gehört ab sofort nicht mehr der Mannschaft an. Ein Vereinssprecher bestätigte am Donnerstag auf Nachfrage einen entsprechenden Bericht der Offenbach Post .

Daghfous leistete sich demnach im Training am Donnerstag eine handfeste Auseinandersetzung mit seinem Teamkollegen Luigi Campagna. Nach einer Rangelei wurden beide Spieler laut des Berichts von Trainer Angelo Barletta in die Kabine geschickt. Auf dem Weg dorthin soll Daghfous seinen Kontrahenten in den Schwitzkasten genommen und mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Barletta: "Ich war schockiert"

"Wir haben Nej suspendiert. Luigi hat eine Abmahnung und eine Geldstrafe bekommen", bestätigte Barletta auf der Pressekonferenz vor dem OFC-Spiel gegen die Reserve der TSG Hoffenheim. "Ich bin mehr als traurig über die Umstände und war war nach dem Vorfall schockiert."