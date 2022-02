Koblenzer Bus in Offenbach mit Steinen attackiert

Nach dem Spiel bei den Offenbacher Kickers ist der Bus von den Gästen aus Koblenz von rund 50 Vermummten mitten in der Innenstadt attackiert worden. Der Busfahrer rettete die Situation.

Schockmoment für RW Koblenz: Der Regionalligist war nach dem 1:0-Sieg am Freitag bei den Offenbacher Kickers auf der Heimreise, als der Mannschaftsbus von 50 Vermummten angegriffen wurde. Wie die Rheinland-Pfälzer berichten, stand der Bus mitten in der Innenstadt an einer roten Ampel, als die Unbekannten heranstürmten und Steine auf das Fahrzeug warfen.

Die Seitenscheiben des Gefährts gingen zu Bruch. Die Koblenzer posteten ein Foto der zerborstenen Scheibe auf Facebook . Dem hr-sport liegt zudem ein Video vor, welches das Ausmaß der Zerstörung dokumentiert.

Busfahrer rettet die Situation

RW beziffert den Sachschaden auf eine fünfstellige Summe. Dass es nur bei zerstörten Scheiben blieb und kein Insasse des Busses verletzt wurde, sei dem Busfahrer zu verdanken, hieß es vom Klub.

Obwohl der Bus durch ein quergestelltes Auto blockiert war, manövrierte der Busfahrer Spieler und Betreuer aus der Gefahrensituation. Die Spieler hätten nach dem Vorfall allerdings unter Schock gestanden.

Niederlage gegen Koblenz Kickers Offenbach patzt im Aufstiegsrennen Die Offenbacher Kickers sind mit einer Niederlage in die Restrunde der Regionalliga gestartet. Vor mehr als 6.000 Zuschauern auf dem Bieberer Berg reichte den Gästen aus Koblenz ein blitzsauberer Konter. Zum Artikel