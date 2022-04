Der Streit zwischen den Offenbacher Kickers und der Regionalliga Südwest geht weiter. Die Liga wirft dem OFC unfaires Verhalten vor, dieser hofft wegen weiterer Corona-Fälle auf eine Absage des Heimspiels am Mittwoch. Ausgang: offen.

Auf den Antrag zur Spiel-Verlegung folgte die Ablehnung des Antrags auf Spiel-Verlegung, folgte die Absage des Spiels, folgten Giftpfeile von beiden Seiten, folgte der nächste Antrag auf Spiel-Verlegung und die Erkenntnis: Der Streit zwischen den Offenbacher Kickers und der Regionalliga Südwest ist noch lange nicht ausgestanden. Ob das Heimspiel des OFC am Mittwoch gegen die TSG Balingen stattfinden kann, ist ebenso offen wie die Frage nach der tatsächlichen Anzahl der Corona-Fälle. Es ist kompliziert.

Beschuldigungen auf beiden Seiten

Aber der Reihe nach: Nachdem das städtische Gesundheitsamt dem OFC wegen eines nicht näher definierten Corona-Ausbruchs in der vergangenen Woche ein Trainings-, Spiel- und Versammlungsverbot bis zum 5. April verhängt hatte, beantragten die Offenbacher eine Verlegung des Auswärtsspiels beim Bahlinger SC. Dies wurde von der Liga mit der Begründung, dass sich das Verbot ja nur auf das Stadtgebiet beschränke und sich die Offenbacher in Bahlingen frei bewegen und demensprechend auch Fußball spielen könnten, abgelehnt.

Da kurz später der Winter ein unerwartetes Comeback feierte und der Platz in Bahlingen unbespielbar war, wurde das Spiel dann zwar trotzdem abgesagt. Zu einer Beruhigung der Gemüter führte dieses Eingreifen von Frau Holle aber dennoch nicht. Im Gegenteil. OFC-Manager Thomas Sobotzik sprach gegenüber dem hr-sport von einer "Nötigung, rechtsbrüchig zu werden" und bezeichnete die Entscheidung der Liga als "Machtdemonstration und Willkür". Die Liga reagierte ihrerseits am Montagabend mit einer Pressemitteilung, in der sie dem OFC unsportliches Verhalten vorwarf.

OFC beantragt erneut eine Verlegung

Im Interesse eines fairen Wettbewerbs könnten Spiele nur in dringenden Fällen abgesetzt werden, hieß es da. Diese hätten beim OFC, der die genaue Anzahl der Corona-Ausfälle im Team nach wie vor nicht öffentlich beziffert hat, nicht vorgelegen. Laut der offiziellen Regeln wird ein Spiel nur dann verlegt, wenn weniger als 16 Spieler negativ getestet wurden – oder kein Torhüter. Die Liga sagt: Das war nicht der Fall. Der OFC sagt: Wir durften nicht trainieren, wir durften eigentlich nicht mal gemeinsam in den Bus steigen und konnten dementsprechend nicht spielen. Die Fronten sind verhärtet.

Zu einer weiteren Zuspitzung könnte es nun am Dienstag kommen. Der OFC, der eigenen Angaben zufolge mit zwölf Feldspielern und zwei Keepern nach Bahlingen gereist war und erst dort von der Absage erfuhr, hat inzwischen drei weitere Corona-Fälle zu beklagen. Das Heimspiel am Mittwoch (19 uhr) gegen Balingen soll verschoben werden. Der offizielle Antrag, das bestätigte ein Vereinssprecher auf hr-Anfrage, wurde bereits am Sonntag gestellt. Eine Antwort der Liga gibt es bislang jedoch nicht. Sollte der OFC das Spiel austragen müssen, droht wohl die nächste Eskalationsstufe.

Audiobeitrag Audio Kickers-Manager Thomas Sobotzik: "Wir haben keine Zeit zu träumen" Audio OFC-Geschäftsführer Thomas Sobotzik Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags