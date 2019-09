Der FC Gießen hat seine kleine Positiv-Serie in der Regionalliga ausgebaut. Bei der zweiten Mannschaft von Mainz 05 sicherte Stürmer Jake Hirst den Hessen mit einem Doppelpack den Sieg.

Aufsteiger FC Gießen ist in der Regionalliga weiter auf dem aufsteigenden Ast. Die Mittelhessen gewannen ihr Auswärtsspiel bei FSV Mainz 05 II am Sonntag mit 3:1. Lucas Hermes brachte die Hausherren in Führung (14.Minute). Ein Doppelpack von Jake Hirst (55., 78.) sowie ein Tor von Marco Koch brachten die Hessen aber wieder auf die Gewinnerstraße.

Der FC Gießen ist damit nun drei Spiele in Folge ohne Niederlage. In der Tabelle klettert die Mannschaft von Trainer Daniyel Cimen am FSV Frankfurt vorbei auf Rang 14.