Auf Kickers Offenbach wartet in der Regionalliga Südwest eine immens wichtige Partie.

Der OFC reist nach der bitteren Heimniederlage gegen Mainz am Samstag (14 Uhr) zum FK Pirmasens und benötigt dringend drei Punkte. Ein Sieg wäre auch für den FC Gießen wichtig. Die Mittelhessen treffen vor heimischer Kulisse auf den VfB Stuttgart II. Für den TSV Steinbach Haiger geht es am Samstag darum, die Tabellenspitze zurück zu erobern. Der TSV trifft dabei auf Großaspach. Den Erfolg vom Mittwoch will der FSV Frankfurt veredeln. Nach dem 4:0 gegen Balingen reisen die Bornheimer nun nach Aalen.