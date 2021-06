Kickers Offenbach hat den Aufstieg in die 3. Liga erneut verpasst. Geschäftsführer Thomas Sobotzik hat dabei in der Corona-Krise vor allem die Fans vermisst. Den Klub sieht er dennoch insgesamt auf dem richtigen Weg.

Am Ende fehlten Kickers Offenbach in der Regionalliga Südwest sechs Punkte auf den SC Freiburg II. Die Breisgauer spielten eine sehr starke Saison und wären nur bei einer optimalen Punktausbeute zu stoppen gewesen. Geschäftsführer Thomas Sobotzik sieht den OFC dennoch gut gerüstet für die neunte Saison in der vierten Liga - trotz Corona-Krise.

hr-sport: Thomas Sobotzik. Am Ende hat es auch nach dem Trainerwechsel von Angelo Barletta zu Sreto Ristic nicht für den Aufstieg gereicht. War diese Entscheidung von Ihnen dennoch richtig?

Thomas Sobotzik: Wenn wir auf die Fakten blicken und uns den Punkteschnitt anschauen, dann haben wir unter dem neuen Cheftrainer Sreto Ristic seit Januar den zweitbesten Schnitt der Liga hinter Freiburg. Auf die gesamte Saison hochgerechnet hätten wir mit einem 2,2-Punkte-Schnitt insgesamt 94 Zähler geholt. Ich weiß natürlich nicht, ob das so geklappt hätte. Ich will damit aber sagen, dass wir seit Januar ungewöhnlich gut gepunktet haben, obwohl wir keine Winter-Vorbereitung hatten. Wir sehen uns daher auf dem richtigen Weg, obwohl wir natürlich immer auf den Best-Case hoffen.

hr-sport: Was hat sich unter Sreto Ristic alles geändert?

Sobotzik: Ich ziehe ungern Vergleiche. Die Mannschaft hat aber eine klarere Struktur, einen etwas klarer definierten Plan. Jeder weiß, was er zu tun hat und in welchen Räumen er sich bewegen muss. Es gab einen Plan, an dem sich die Mannschaft konkreter festhalten konnte. Die Mannschaft hat sich darauf eingelassen und nach dem Trainerwechsel gesagt: “Was war, das war, und jetzt ist ein neuer Abschnitt.” Sie haben das toll umgesetzt, sodass wir glauben, dass wir eine gute Grundlage geschaffen haben.

hr-sport: Vor dem corona-bedingten Abbruch der Saison 2019/20 war der OFC eher im unteren Bereich der Tabelle unterwegs.

Sobotzik: Das ist richtig. Jetzt haben wir uns mit gewachsenen Mannschaften wie Ulm, Elversberg oder Steinbach Haiger auf Augenhöhe gemessen. Wir sind nur einen Punkt hinter dem selbsternannten Aufstiegsfavoriten Elversberg gelandet. Das ist bei einem Umbruch mit 16 Neuzugängen durchaus beachtlich. Natürlich ist es nach wie vor so, dass intern niemand super zufrieden ist. Logischerweise träumt man immer vom Maximum, das haben wir knapp verpasst. Dennoch haben wir viel Selbstvertrauen getankt.

hr-sport: Wird es erneut einen Umbruch in der Mannschaft geben?

Sobotzik: Uns wird kein Stammspieler verlassen. Numerisch werden wir schon acht bis zwölf Abgänge zu verzeichnen haben. Wir haben das Heft des Handelns aber in der Hand, unsere Leistungsträger haben alle Verträge mit Gültigkeit für die kommende Saison. Die Spieler wollen alle bleiben, sodass wir auf einem gesunden Stamm aufbauen können. Jetzt geht es darum, dass wir drei, vier oder fünf sinnvolle Verstärkungen finden, die uns weiterbringen. Es gibt aber auch gute Gründe auf den jetzigen Kader zu bauen. Wir haben die beste Defensiv der Liga und einige gute Einzelspieler. Für einen kompletten Neuaufbau sehe ich deshalb keinen Grund.

hr-sport: Wird sich im Sturm noch etwas tun? Elia Soriano und Mathias Fetsch konnten die Erwartungen (zusammen 25 Tore) nicht ganz erfüllen, Abu-Bakarr Kargbo war die ganze Saison verletzt, Moritz Reinhard spielte keine Rolle mehr. Sehen Sie hier Handlungsbedarf?

Sobotzik: Wir sind zufrieden mit Mathias Fetsch und Elia Soriano. Freiburg hat zwar 15 Tore mehr geschossen, aber auch sechs Gegentreffer mehr bekommen. Daran lag es nicht. Aber eine gute Defensivarbeit liegt nicht nur an der Abwehr und die Mängel in der Offensivarbeit können nicht nur am Sturm festgemacht werden. Das ist mir zu einfach. Wir werden uns in allen Mannschaftsteilen verstärken und wollen auch im Sturm etwas machen. Nicht, weil wir mit Fetsch und Soriano unzufrieden sind, sondern weil wir den Sturm um andere Komponenten erweitern werden.

hr-sport: Haben Sie wegen der Coronakrise finanzielle Einschnitte zu befürchten?

Sobotzik: In unserem Fall machen die Zuschauereinnahmen alleine rund 50 Prozent der Einnahmen aus. Wir konnten einen Teil davon durch staatliche Summen kompensieren, den größten Beitrag haben aber unsere Fans und Sponsoren geleistet. Sie haben fast komplett auf Rückerstattung verzichtet. Wir wollten durch Livestream-Angebote präsent sein und so unseren Fans und Partnern gerecht werden. Das war schon außergewöhnlich, wie sich die Fans beteiligt haben. So konnten wir die Krise überleben und hoffen nun, die Mannschaft im Rahmen unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten verbessern zu können.

hr-sport: Wie haben Sie die Corona-Saison insgesamt erlebt?

Sobotzik: Die Corona-Saison ohne Zuschauer war furchtbar. Der OFC hat am meisten zu leiden gehabt. Selbst in einer schlechten Saison lag der Schnitt bei 6.000 Zuschauern. Wir mussten intern eine künstliche Stimmung aufbauen und die Situation ausblenden. Aber Fußball ohne Fans ist grausam von der Stimmung her, auch wenn wir den Fußball lieben.

hr-sport: Wie toll war es dann zum Abschluss mit Zuschauern beim 1:0-Sieg gegen Mainz II?

Sobotzik: Die 3.000 Fans gegen Mainz II empfand ich als grandios und sehr lautstark. Das haben wir alle, die Mannschaft, die Fans und auch ich, genossen. Das war ein toller Abend, nach dem man mit einem Lächeln auf den Lippen nach Hause fährt.

hr-sport: Blicken wir nach vorne. Aus OFC- und Fußballfan-Sicht hat der 1. FC Kaiserslautern glücklicherweise die 3. Liga gehalten. Sehen Sie somit wieder die gleichen Teams um den Aufstieg spielen oder erwarten Sie Überraschungen?

Sobotzik: Überraschungen kann es immer geben. Mit Freiburg hat es eine Mannschaft geschafft, die den Aufstieg strategisch geplant hat. Da treibt mich die Sorge, dass ein solches Projekt auch in Stuttgart und Hoffenheim vorangetrieben wird. Dann wird es für alle anderen Mannschaften schwer. Ansonsten aber wird sich das Feld mit Steinbach, Elversberg, Homburg, Ulm und uns oben einfinden. Vielleicht gibt es noch eine Überraschungsmannschaft, das sind aber die fünf, sechs Mannschaften, die das oben unter sich ausmachen werden.

Das Gespräch führte Christopher Michel.