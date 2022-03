Die Offenbacher Kickers mischen wieder voll im Aufstiegsrennen mit. OFC-Geschäftsführer Thomas Sobotzik erwartet einen schwierigen Saisonendspurt.

Man kann den Offenbacher Kickers ja viel vorwerfen, aber dass es mit ihnen langweilig wird, gehört sicher nicht dazu. 28 Spiele sind in der aktuellen Regionalliga-Saison gespielt, die Kickers liegen nach dem 3:0-Sieg gegen Pirmasens nur einen Punkt hinter Tabellenführer Elversberg. Der vierte Sieg in Folge für den OFC, der dank dieser Serie wieder vom Aufstieg träumen darf.

"Es geht uns gut, ein Sieg tut immer gut", freute sich OFC-Geschäftsführer Thomas Sobotzik dementsprechend im Interview mit hr1. "Es war ein sehr emotionales Spiel vor 6000 Zuschauern, die eine gute Stimmung gemacht haben. Das war ein schöner Tag."

"Das muss man erst einmal auffangen"

Die Laune ist auch deshalb so gut, weil der OFC zu Beginn der Restrunde die Chancen auf die Dritte Liga leichtfertig zu verspielen drohte. Nur ein Punkt aus den ersten drei Spielen des Jahres 2022, und das, obwohl die Hessen mit hochkarätigen Verpflichtungen wie jener von Philipp Hosiner ein deutliches Signal in Richtung der Konkurrenz um den Aufstieg gesendet hatten. Die Aufstiegsträume der Kickers schienen schnell zu platzen. Nun also der Turnaround.

Für Sobotzik hat der holprige Start ins Jahr seine Gründe. "Wir haben im Laufe der Hinrunde einen Stammspieler nach dem anderen verloren. Dann ging die Restrunde los und wir haben wieder drei Leistungsträger verloren. Das muss man erst einmal auffangen", so Sobotzik.

"Wir wollen überleben"

Die Ausfälle von Stammspielern wie Elia Soriano, Maik Vetter oder Moody Chana stellten die Kickers vor große Probleme. "Es war Schütteln angesagt, es musste sich erst eine neue Hierarchie in der Mannschaft bilden. Das hat ein bisschen gedauert, aber jetzt hat sich die Mannschaft gefunden. Sie macht das großartig."

Echte Aufstiegs-Euphorie will beim OFC dennoch nicht einkehren, die Personaldecke ist nach wie vor angespannt. "Bei uns gibt es keine Euphorie. Wir gehen Spiel für Spiel an, das müssen wir auch bei den vielen Ausfällen", so Sobotzik, der auf sieben Stammspieler hinweist, denen demnächst eine Gelbsperre droht. Und auch deswegen ein schwieriges Aufstiegsrennen erwartet. "Es bleibt keine Zeit zu träumen. Wir wollen überleben, bis zum Schluss eine gute Rolle spielen und das Rennen offen halten."