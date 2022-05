Die einen ärgert's, die anderen freut's: Die Offenbacher Kickers und der FSV Frankfurt spielen auch im kommenden Jahr in der Regionalliga Südwest. Steinbach gewinnt, Gießen verliert, Kassel holt einen Punkt.

Die Offenbacher Kickers spielen auch in der kommenden Saison in der Regionalliga Südwest. Der OFC gewann am Samstag zwar mit 4:2 bei Stuttgart II, Tabellenführer Elversberg ist aber nicht mehr einzuholen.

Weitere Informationen VfB Stuttgart II - Kickers Offenbach 2:4 (2:3) Tore: 0:1 Milde (1.) 1:1 Klimowicz (9.) 1:2 Deniz (11.) 1:3 Tuma (27.) 2:3 Ganaus (35.) 2:4 Deniz (90.+2/HE)

Rote Karte: Ganaus (68. Gießen)

Gelb-Rote Karte: Benntes (3./Gießen)

Zuschauer: 550 Ende der weiteren Informationen

FSV bleibt drin

Die Saarländer verhalfen dafür indirekt dem FSV Frankfurt zum Klassenerhalt. Die Partie in Bornheim endete 1:1. Der FSV ist damit als Tabellen-15. gerettet. Der 16. aus Großaspach könnte am letzten Spieltag zwar punktetechnisch noch gleichziehen, die Hessen haben aber das um 13 Treffer bessere Torverhältnis.

Weitere Informationen FSV Frankfurt - SV Elversberg 1:1 (1:1) Tore: 0:1 Suero (3.) 1:1 Weiß (27./ET)

Zuschauer: 1.899 Ende der weiteren Informationen

Gießen verliert letztes Heimspiel

Der bereits abgestiegene FC Gießen verlor derweil im letzten Heimspiel der Saison mit 1:2 gegen die Bundesliga-Reserve der TSG Hoffenheim. Das Tor für die Mittelhessen erzielte Takero Itoi.

Weitere Informationen FC Gießen - Hoffenheim II 1:2 (1:0) Tore: 1:0 Itoi (16.) 1:1 Ott (46.) 1:2 Geschwill (84.)

Rote Karte: Sarr (25./Gießen)

Zuschauer: 320 Ende der weiteren Informationen

Steinbach schlägt Koblenz

Einen Sieg gab es für Steinbach Haiger: Die Mittelhessen bezwangen Koblenz mit 2:1 und festigten den vierten Tabellenplatz.

Weitere Informationen Steinbach Haiger - RW Koblenz 2:1 (1:1) Tore: 0:1 Breitfelder (17.) 1:1 Chessa (29.) 2:1 Chessa (72.)

Zuschauer: 889 Ende der weiteren Informationen

Kassel torlos

Hessen Kassel holte ein 0:0 in Aalen und beendet die Saison damit höchstwahrscheinlich als Tabellen-Siebter.