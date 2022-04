Die Offenbacher Kickers dürfen sich wegen eines Corona-Ausbruchs nicht einmal treffen. Der Verband nötigt den OFC aber dennoch, zum Spiel in Bahlingen anzutreten. Die Begründung der Liga wirkt wie ein Aprilscherz.

Man ist ja vieles von Fußballverbänden gewohnt – verschobene Turniere, die chinesische U23 in der Regionalliga –, aber diese Schnapsidee der Regionalliga Südwest ist neu: Die Offenbacher Kickers, die wegen eines Corona-Ausbruchs auf Anordnung des Gesundheitsamts Offenbach aktuell weder spielen, trainieren noch überhaupt zusammentreffen dürfen, müssen ihr Spiel beim Bahlinger SC am Samstag trotzdem bestreiten. Die Begründung der Liga: "Da das morgige Spiel in Bahlingen außerhalb des Zuständigkeitsbereichs [des Offenbacher Gesundheitsamtes] stattfindet, steht einer Austragung der Partie nichts entgegen."

Für OFC-Manager Thomas Sobotzik ein Skandal. "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist irgendeine juristische Spitzfindigkeit. Wir werden genötigt, rechtsbrüchig zu werden und gegen die Anordnung zu verstoßen", so Sobotzik im Gespräch mit dem hr-Sport. "Der gesamte Kader, das Trainer- und Funktionsteam haben ein komplettes Zusammenkunftsverbot. Aber wir müssen ja irgendwie nach Bahlingen kommen. Die gesamte Ausrüstung ist am Stadion, da haben wir aber ein Betretungsverbot."

"... es steht mir bis hier!"

Wie genau sich der Verband die Umsetzung gedacht hat, bleibt unklar. Ob man bei der Liga davon ausgeht, dass Spieler und Trainer des OFC separat das Offenbacher Stadtgebiet verlassen, um dann "legal" in den Mannschaftsbus zu steigen? Und ist es dann in Bahlingen in Ordnung, wenn diverse möglicherweise infizierte OFC-Spieler auf dem Platz in die Zweikämpfe gehen? Für die Liga anscheinend kein Problem. Seit Tagen befand sich der Klub mit dem Verband in Austausch, selbst das Gesundheitsamt Offenbach schaltete sich ein, vergeblich.

Am Freitag dann die Erklärung der Liga, die passend zum ersten April an einen schlechten Scherz erinnert. "Der Antrag auf Spielverlegung von Kickers Offenbach für das Spiel beim Bahlinger SC wurde abgewiesen", hieß es auf der Facebook-Seite der Liga. "Der OFC bezog sich auf ein Schreiben des Stadtgesundheitsamts Offenbach, das ein Betretungs- und Ansammlungsverbot im Stadtgebiet Offenbach am Main für den gesamten Kader und das Trainer- und Betreuerteam der Offenbacher Fußball Club Kickers 1901 GmbH anordnete. Da das morgige Spiel in Bahlingen außerhalb des Zuständigkeitsbereichs stattfindet, steht einer Austragung der Partie nichts entgegen."

"... dann verlieren wir die Punkte am grünen Tisch"

Außer natürlich, dass Sobotzik und Co. gegen die Anordnung des Gesundheitsamtes verstoßen müssen, um überhaupt anreisen zu können. Von den möglicherweise infizierten Spielern mal ganz abgesehen, die das Virus dann an Teamkollegen, Gegenspieler und Schiedsrichter weitergeben können. "Wenn wir uns an die Anordnung halten, werden wir die Punkte am grünen Tisch verlieren. Das hat mit Fairness nichts zu tun, und mit Verantwortungsbewusstsein schon gar nicht. Das ist Willkür, eine Machtdemonstration. Es steht mir bis hier…", so Sobotzik. Dennoch will der OFC antreten. Ob er dann eine Strafe vom Gesundheitsamt zu erwarten hat, ist unklar.

Sobotzik hat den Bahlinger SC kontaktiert, ebenso die Schiedsrichter. "Ich habe sie informiert, dass wir offiziell eine Gefährdungsgruppe sind und eigentlich keinen Kontakt haben dürfen. Sie müssen wissen, dass wir potentiell gefährlich sind." Auch erwägt der Verein rechtliche Schritte. "Ich will nicht die Verantwortung tragen, wenn morgen etwas passiert. Wir werden in die Illegalität getrieben. Und überlegen, was wir rechtlich tun können. Ich fühle mich sehr unwohl meinen Spielern und dem Gegner gegenüber."