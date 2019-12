Angelo Barletta scheint sich in Offenbach bereits wohlzufühlen.

Bild © Imago Images

Doppelter Grund zur Freude in Offenbach: Die Kickers besiegen Freiburg und haben ab Montag wohl einen neuen Coach. Nach übereinstimmenden Medienberichten wildert der OFC bei einem Ligakonkurrenten.

Turbulentes Wochenende bei den Offenbacher Kickers: Im letzten Spiel unter Interimstrainer Steven Kessler besiegte der OFC am Sonntag die Bundesliga-Reserve des SC Freiburg mit 3:1 (2:0) und verhinderte damit ein Abrutschen in Richtung der Abstiegszone in der Regionalliga Südwest.

Entscheidender für die sportliche Zukunft ist der laut Offenbach Post feststehende Wechsel auf der Trainerbank. So soll Angelo Barletta seinen Vertrag bei Ligakonkurrent Bayern Alzenau bereits aufgelöst haben und am Montag vorgestellt werden. Eine offizielle Bestätigung der Personalie gibt es noch nicht.

Weitere Informationen Kickers Offenbach - SC Freiburg II 3:1 (2:0) Tore: 1:0 Shala (1.), 2:0 Hartmann (20.), 2:1 Peringer (64.), 3:1 Daghfous (67.)



Zuschauer: 4.107 Ende der weiteren Informationen

