In der Regionalliga Südwest empfängt Bayern Alzenau am Samstag den TSV Steinbach Haiger.

Bei den Gastgebern steht nach dem überraschenden Abschied von Angelo Barletta in Richtung Offenbach U19-Trainer Antonio Capriglione an der Seitenlinie. Gemeinsam mit den Routiniers Daniel Endres und Kreso Ljubicic stellt er die Mannschaft ein. Barlettas Debüt als OFC-Trainer wurde in letzter Minute verschoben. Das Spiel in Aalen wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Zudem gastiert der FSV Frankfurt bei der Reserve des FSV Mainz 05. Alle Partien werden am Samstag um 14 Uhr angepfiffen.