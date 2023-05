Die Offenbacher Kickers krempeln nach einer enttäuschenden Saison in der Regionalliga Südwest die Strukturen um und stellen gleich zwei neue Geschäftsführer vor. Die Arbeit des zurückgetretenen Matthias Georg wird aufgeteilt.

Nach der Entlassung von Trainer Ersan Parlatan und dem Rücktritt von Geschäftsführer Matthias Georg zum Saisonende stellen sich die Offenbacher Kickers neu auf. Wie der OFC am Donnerstag mitteilte, wird es ab der kommenden Saison zwei neue Geschäftsführer geben. Den sportlichen Bereich verantwortet dann Christian Hock. Für Finanzen, Marketing und Vertrieb ist zukünftig Sebastian Möller zuständig.

Hock, der zwischen 2003 und 2005 für den OFC spielte, war bis 2021 als Sportdirektor beim SV Wehen Wiesbaden tätig. Möller führte die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz zuletzt als Manager von der Hessenliga in die Regionalliga Südwest.

OFC-Präsident Wagner ist erfreut

"Ich freue mich auf die Herausforderung bei einem so großen Traditionsverein. Wir werden gemeinsam alles dafür tun, um wieder erfolgreich Fußball zu spielen und die Fans für den OFC zu begeistern", so Hock. Möller versprach, dass sich alle Beteiligten "in der neuen Spielzeit zerreißen" werden.

Ebenfalls neu an Bord ist zudem Dominic Stumpf, der neuer Leiter für Marketing und Vertrieb wird. "Wir wollten uns sportlich und organisatorisch im Bereich der Geschäftsführung und Geschäftsstelle breiter aufstellen und haben drei exzellente Kandidaten für die offenen Stellen gefunden", fasste OFC-Präsident Joachim Wagner zusammen.

OFC hinkt eigenen Ansprüchen hinterher

Der OFC, der wieder einmal mit großen Aufstiegs-Ambitionen in die Saison gestartet war, liegt in der Regionalliga aktuell auf Tabellenrang acht. Ex-Trainer Parlatan, der erst im Oktober die Nachfolge von Alexander Schmidt angetreten hatte, war nach anhaltender Talfahrt entlassen worden.