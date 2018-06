Der neue OFC-Trainer Daniel Steuernagel hat in Offenbach seine Arbeit aufgenommen. Er spricht im Interview über seine ersten Tage am Bieberer Berg, seine familiäre Bindung zu den Kickers und Niko Kovac als Vorbild.

Bei den Offenbacher Kickers hören die Spieler ab sofort auf das Kommando von Daniel Steuernagel. Der Nachfolger von Oliver Reck hatte vor wenigen Tagen seinen ersten Arbeitstag am Bieberer Berg. Nach der verpassten Teilnahme an den Aufstiegs-Playoffs zur 3. Liga steht der 38 Jahre alte Steuernagel vor der schwierigen Aufgabe, eine schlagkräftige Truppe für die kommende Saison aufzustellen. Künftig steigt immerhin der Champion direkt auf, der Vizemeister geht allerdings leer aus. Von seinen ersten Eindrücken beim Regionalligisten spricht Steuernagel im Interview mit dem hr-sport.

hr-sport: Herr Steuernagel, Ihr letztes Spiel als damaliger Watzenborner Trainer liegt fast zwei Jahre zurück. Worauf freuen Sie sich am meisten?

Daniel Steuernagel: Mein letztes Spiel war gegen die Kickers. Ich freue mich, wieder auf dem Platz zu sein und täglich mit den Jungs arbeiten zu können.

hr-sport: War es am Anfang schwierig, sich wieder an den Fußball-Alltag zu gewöhnen?

Steuernagel: Das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Vor allem habe ich unheimlich viel Input bekommen. Auch in der Zeit als Sportdirektor in Siegen. Da habe ich viel gelernt, auch, wie wichtig die Position eines Trainers eigentlich ist. Er steht tagtäglich mit den Spielern zusammen.

Weitere Informationen Daniel Steuernagel Der 38-Jährige hat sich im vergangenen Sommer vom Dienst als Grundschullehrer befreien lassen. Er wollte sich komplett auf die Ausbildung zum Fußballlehrer konzentrieren, die er im März erfolgreich abschloss. Seine letzte Trainerstation war Teutonia Watzenborn-Steinberg. Den mittelhessischen Club coachte er von Juli 2014 bis Ende August 2016. Anschließend fungierte er von Oktober 2016 bis August 2017 als Sportlicher Leiter bei den Sportfreunden Siegen, anschließend startete er seine Fußballlehrer-Ausbildung. Ende der weiteren Informationen

hr-sport: Wie verliefen die ersten Tage in Offenbach?

Steuernagel: Es war wirklich gut. Ich habe mich mit den Spielern getroffen, eine erste Ansprache gehalten und den Fahrplan durchgesprochen. Es war wichtig für mich, aber auch für die Mannschaft. Damit die Spieler wissen, wie ich über das Training oder Positionen denke. Keiner hat mir das Gefühl gegeben, dass sie genervt waren, vor dem Urlaub nochmal was zu machen. Es war wichtig, damit wir am 17. Juni direkt auf dem Platz beginnen können.

hr-sport: Inwiefern ist es für Sie als Hessen etwas Besonderes, einen Traditionsverein wie den OFC zu trainieren?

Steuernagel: Mein Opa war leidenschaftlicher Kickers-Fan. Ich habe mich mit dem Verein daher schon immer verbunden gefühlt. Es ist eine Auszeichnung, so einen geilen Club trainieren zu dürfen.

hr-sport: Hat der Opa Sie damals auch mitgenommen auf den Bieberer Berg?

Steuernagel: Das eine oder andere Mal war ich da. Die Atmosphäre ist ganz speziell, das hat mich fasziniert. Das sind besondere Erinnerungen.

hr-sport: Sie haben im Rahmen ihrer Fußballlehrer-Ausbildung acht Wochen lang unter dem bisherigen Eintracht-Trainer Niko Kovac hospitiert. Was können Sie erzählen?

Steuernagel: Es war super nett und gut. Er hat mir viele Einblicke gewährt, keine Geheimnisse gemacht. Wie er Fußball denkt und lebt, war sehr beeindruckend. Ich sehe viele Dinge ähnlich wie er. Gerade im athletischen Bereich, aber auch seine ganzheitliche Sicht auf den Fußball. Aber auch, wie er es auf dem Platz auflöst. Seine Akribie und Zielstrebigkeit. Das sind Dinge, die ich auf jeden Fall mitgenommen habe. Dafür bin ich ihm sehr dankbar.

hr-sport: Wird das Ihre Arbeit bei den Kickers beeinflussen?

Steuernagel: Wir können das in der Regionalliga natürlich nicht so umsetzen wie bei der Eintracht. Aber das ist genau das: Diese Akribie, zu wissen, wie man die Spieler richtig belasten kann. Er hat zudem sehr viele gute Leute um sich herum. Ein gutes Team, um den maximalen Output zu erreichen.

hr-sport: Es waren mehrere potenzielle Kandidaten im Gespräch bei den Kickers. Was sprach letztlich für Sie?

Steuernagel: Die Gespräche mit Sportdirektor Sead Mehic waren sehr zielführend. Wie wir Spieler im Detail sehen, wie wir uns Fußball vorstellen. Wir haben uns über Trainingsinhalte und viele andere Dinge ausgetauscht. Da hat man schnell gemerkt, dass man auf einer Wellenlänge liegt.

hr-sport: Natürlich darf die Frage nach dem Saisonziel nicht fehlen. Wie formulieren Sie die Ambitionen der Kickers?

Steuernagel: Es ist Potenzial in der Mannschaft. Das wollen wir bestmöglich ausreizen. Da ich es hasse zu verlieren, wollen wir natürlich möglichst oft gewinnen. Und wenn uns das oft gelingt, hoffe ich, dass man das an der Tabelle ablesen kann.

hr-sport: Allerdings ist die Konkurrenz groß. Denn wieder sind beide Teams aus dem Südwesten in den Aufstiegsspielen sportlich gescheitert. Warum?

Steuernagel: Ich habe mir das Spiel von Saarbrücken angeschaut. Man braucht in diesen Spielen auch das nötige Matchglück. Saarbrücken hatte viele Chancen, hat aber zu viele individuelle Fehler gemacht. In solchen Spielen geht das nicht. Aber Saarbrücken war nicht schlechter. Man kann nicht sagen, dass der Südwesten schwächer ist. Für uns wäre es natürlich besser gewesen, wenn Mannheim und Saarbrücken aufgestiegen wären. Wir hätten dann in der neuen Saison zwei potenzielle Anwärter weniger in der Liga. Aber das kann man sich im Fußball nicht aussuchen.

hr-sport: Welche Auswirkungen hat das eventuell auf Ihre Kaderplanung?

Steuernagel: Wir müssen jetzt schauen, wie man den Kader am besten aufstellt und welche Spieler man holt. Wir sind nach dem Abgang von Stefano Maier noch auf der Suche nach einem Innenverteidiger. Außerdem soll noch ein Sechser verpflichtet werden.

Das Gespräch führte Patrick Stricker.