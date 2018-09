Kickers Offenbach und der TSV Steinbach Haiger haben ihre Durstrecken in der Regionalliga Südwest am Samstag beendet. Der FSV Frankfurt holte immerhin einen Punkt.

Weitere Informationen Regionalliga im heimspiel! Berichte über die hessischen Clubs gibt es am Samstag ab 17.15 Uhr im hr-heimspiel! Ende der weiteren Informationen

Bei Kickers Offenbach war einmal mehr Jake Hirst der Matchwinner. Der Stürmer erzielte beim 3:1-Erfolg des OFC bei Eintracht Stadtallendorf am Samstag zwei Tore. Damit und dank des Treffers von Benjamin Kirchhof (68.) drehten die Gäste die Partie vor 2.127 Zuschauern. Denn Tomislav Baltic hatte die Hausherren in der 27. Minute noch in Führung gebracht. Für die Offenbacher war es der erste Dreier nach zwei sieglosen Partien.

Weitere Informationen Stadtallendorf - K.Offenbach 1:3 (1:1) Tore: 1:0 Baltic (27.), 1:1 Hirst (45.), 1:2 Kirchhof (68.), 1:3 Hirst (77.)

Zuschauer: 2.127 Ende der weiteren Informationen

Marquet lässt Steinbach jubeln

Der TSV Steinbach Haiger hat seine Durstrecke in der Regionalliga Südwest beendet. Nach drei Spielen ohne Sieg gewannen die Mittelhessen am Samstag gegen Pirmasens mit 1:0. Torschütze des Tages war Sascha Marquet, der in der 41. Minute traf. Die Steinbacher bleiben damit im Spitzenfeld der vierten Liga.

Weitere Informationen Steinbach Haiger - Pirmasens 1:0 (1:0) Tore: 1:0 Marquet (41.)

Zuschauer: 970 Ende der weiteren Informationen

FSV holt nächsten Punkt

Der FSV Frankfurt hat am Samstag einen weiteren Punkt geholt und ist damit seit drei Spielen ungeschlagen. Beim 1:1 gegen Elversberg brachte Patick Huckle die Bornheimer in Front. Doch Alban Meha gelang nach der Pause der Ausgleich (47.).

Weitere Informationen FSV Frankfurt - SV Elversberg 1:1 (1:0) Tore: 1:0 Huckle (38.), 1:1 Meha (46.)

Zuschauer: 998 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel!, 22.9.18, 17.15 Uhr