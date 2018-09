Kickers Offenbach hat im Heimspiel gegen Saarbrücken am Sonntag zwei Punkte liegengelassen. Der OFC war die bessere Mannschaft, lag lange Zeit in Führung – und kassierte in den Schlussminuten doch noch den Ausgleich.

Die Offenbacher Kickers haben im Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken nur unentschieden gespielt. Die Hessen und die Saarländer trennten sich am Sonntag 1:1 (0:0). Jan Kirchhof hatte den OFC vor 6.523 Zuschauern mit 1:0 in Führung gebracht (53. Minute). Sebastian Jacob gelang noch der späte Ausgleich für die Gäste (88.).

Der OFC war die bessere Mannschaft. Defensiv standen die Gastgeber sicher, offensiv schien ein der Treffer von Kirchhof die Partie zu entscheiden. Durch den späten Ausgleich verpasste der OFC den Sprung auf Tabellenrang fünf.

