Sreto Ristic will mit dem OFC an die starke Hinrunde anknüpfen Bild © Imago Images

Nach neun Jahren in der Regionalliga wollen die Kickers Offenbach endlich wieder zurück in die Dritte Liga. Trainer Sreto Ristic ist mit der Vorbereitung auf die Rückrunde zufrieden.

Ein kleiner Dämpfer war es schon, das 0:1 gegen Mit-Aufstiegsfavorit SSV Ulm am letzten Vorrundenspieltag, aber keiner, der den OFC umwirft. Mit 44 Punkten liegen die Hessen nur zwei hinter der Spitze, haben zudem ein Spiel weniger. Die Devise für die Rückrunde ist deshalb klar: an die starke Hinrunde anknüpfen – und aufsteigen?

Noch ist ein langer Weg zu gehen, die Konkurrenz groß. Doch der OFC sieht sich gerüstet. Für das große Ziel hielten die Hessen gerade ein Trainingslager in der Türkei ab, die Ergebnisse und Leistungen in den Testspielen machen Lust auf mehr. Sie wurden allesamt gewonnen, zuletzt gab es ein 4:1 gegen Schweinfurt. "Grundsätzlich sind wir sehr zufrieden mit dem aktuellen Stand in der Vorbereitung. Beim Testspiel in Schweinfurt haben wir viele gute Sachen gezeigt", gibt sich auch OFC-Coach Sreto Ristic im Gespräch mit dem hr-Sport zuversichtlich.

"Haben gemerkt, dass uns nichts geschenkt wird"

Ristic ist der Vater des gegenwärtigen OFC-Erfolgs. In bislang 48 saisonübergreifenden Ligaspielen holte er durchschnittlich 2,19 Punkte pro Spiel, was seit über 20 Jahren den historischen Bestwert aller OFC-Trainer darstellt. Kein Wunder also, dass sein Vertrag im Januar verlängert wurde, ebenso wie jener des Geschäftsführers Thomas Sobotzik.

Es ist eine logische Folge der sportlichen Leistungen. "Wir sind froh, dass wir die Vorrunde so abschließen konnten" so Ristic, der zugleich aber die Stärke der Liga betont. "Wir haben in diesen Spielen gemerkt, dass uns nichts geschenkt wird."

Freude über Hosiner und Milde

Für das Projekt Aufstieg hat der OFC auch noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen, und das nicht zu knapp. Von Dynamo Dresden kam mit Philipp Hosiner ein Stürmer mit Bundesliga-Erfahrung und fünf Länderspielen für Österreich auf dem Buckel, für die Regionalliga eine echte Hausnummer. Auch Linksverteidiger Paul Milde ist neu, auch er hat bereits höherklassig Erfahrung gesammelt.

"Wir sind zufrieden, dass Milde und Hosiner da sind. Ich kenne die Jungs noch aus der Vergangenheit und wusste, dass sie menschlich und auch sportlich sehr gut zu uns passen und es keine Probleme wegen der Integration geben wird. Sie haben sich daher bislang auch voll integriert", so Ristic, der zudem betont: "Wir werden, Stand heute, keinen Neuzugang mehr holen."

"Können unsere Ziele erreichen"

Am 11. Februar kommt RW Koblenz zum Rückrundenauftakt, dann wird sich zeigen, ob die gute Vorbereitung auch in eine gute Rückrunde mündet. Die Voraussetzungen sind jedenfalls gut. Das weiß auch Ristic. "Wir müssen weiterhin die Sache von Spiel zu Spiel angehen. Wir sind der Meinung, dass wir so die bestmöglichen Ergebnisse erzielen und unsere Ziele erreichen können."