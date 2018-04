Reck will von Endspiel nichts wissen

Kickers Offenbach steht vor einem der wichtigsten Spiele der Regionalliga-Saison. Mit Waldhof Mannheim empfängt der OFC den ärgsten Konkurrenten um den zweiten Relegationsplatz. OFC-Coach Oliver Reck will in dem Spiel am Samstag jedoch kein Finale sehen.

Es gäbe schon Gründe für die Offenbacher Kickers, mit Anspannung auf das kommende Spitzenduell gegen Waldhof Mannheim zu schauen. Sollte der OFC das Spiel gegen den Tabellen-Nachbarn verlieren, hätten die Offenbacher das Rennen um Relegationsrang zwei nicht mehr in der eigenen Hand. Das Duell mit dem direkten Konkurrenten (Samstag, 15.35 Uhr) hat also durchaus vorentscheidenden Charakter. OFC-Coach Oliver Reck übt sich im Gespräch mit dem hr-sport dennoch in Zurückhaltung. "Es ist zwar ein ganz wichtiges Spiel. Aber kein Endspiel. Die letzten beiden Worte betont Reck dabei mit Nachdruck.

Vorfreude auf elektrisierende Kulisse

Überhaupt wirkt der OFC-Trainer so, als verspüre er gar nicht den Druck, die Relegation unbedingt erreichen zu wollen. Immer wieder betont er, woher der Verein kommt. "Wir haben mit einem geringen Etat eine tolle Mannschaft zusammengestellt und haben immer noch die Chance, oben dabei zu sein." Das allein sei ja schon beachtlich.

Weitere Informationen Die Höhepunkte im hr-fernsehen Einen Spielbericht der Partie zwischen dem OFC und Mannheim zeigt das heimspiel! am samstag ab 17.15 Uhr. Ende der weiteren Informationen

Ob mit oder ohne Druck, der OFC darf sich auf jeden Fall auf das Kräftemessen mit dem Rivalen aus Mannheim freuen. Immerhin wartet wieder einmal eine elektrisierende Kulisse auf dem berühmten Bieberer Berg. "Wir freuen uns auf diese besondere Atmosphäre, weil unsere Fans wie der zwölfte Mann sein können", so Reck. Der Funke müsse vom Feld auf die Ränge überspringen. Mehr als 10.000 Zuschauer werden zu dem Spiel erwartet.

Reck erwartet Duell auf Augenhöhe

Die Stimmung könnte tatsächlich zum Zünglein an der Waage werden. Denn Reck sieht seinen OFC sportlich mit den Waldhöfern auf Augenhöhe. "Ich sehe keine Favoritenrolle." Es gehe darum, die Fehlerquote zu minimieren und mit dem Publikum im Rücken das eigene Spiel durchzudrücken, so der OFC-Trainer.

Das ist den Offenbachern zuletzt im heimischen Stadion nicht so gut gelungen. Aus den beiden vergangenen Heimspielen gegen die Abstiegskandidaten Worms und Koblenz gab es nur einen Punkt. Für Reck kein Grund zur Sorge. "Die Niederlage gegen Koblenz war sehr unglücklich. Wir waren 80 Minuten die klar bessere Mannschaft." Wichtig sei nur, die richtigen Lehren aus dem Spiel zu ziehen. Welche auch immer das sind.

Konfliktpotenzial unter den Fanlagern

Die Waldhöfer zeigten sich zuletzt etwas konstanter. Seit fünf Spielen sind die Kurpfälzer ungeschlagen und haben in der Tabelle mächtig Druck auf den OFC aufgebaut. Derzeit liegen sie drei Punkte hinter den Offenbachern mit allerdings zwei Spielen weniger auf dem Konto. "Wir haben alle Spiele der Mannheimer beobachtet. Es ist eine gefestigte Mannschaft mit viel höherklassiger Erfahrung", so Reck.

Erfahrung haben die beiden Vereine auch mit dem Konfliktpotenzial der beiden Fanlager. Die Waldhof-Anhänger verbindet eine Freundschaft zum OFC-Erzrivalen Eintracht Frankfurt. Regelmäßig wird die Partie OFC gegen Waldhof mit einem hohen Polizeiaufgebot begleitet. "Ich wünsche mir ein faires Spiel ohne Krawalle", so Reck.

Zuschauer sollen interessantes Spiel sehen

Aber nicht nur für das Geschehen außerhalb des Platzes, sondern auch auf dem Feld hat der OFC-Trainer einige Hoffnungen. "Ich wünsche mir drei Punkte und schlussendlich, dass die Zuschauer ein interessantes Fußballspiel sehen." Die Bedingungen für Recks zweiten Wunsch könnten jedenfalls kaum besser sein.