Die fünf hessischen Clubs in der Regionalliga sind alle am Samstag (14 Uhr) im Einsatz.

Dabei empfangen die Offenbacher Kickers die Eintracht aus Stadtallendorf zum Hessenderby. Während der OFC mit einem Sieg den Sprung unter die Top 3 schaffen kann, kämpfen die Gäste als Tabellen-Schlusslicht um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze.

Der Fünfte TSV Steinbach Haiger ist in Pirmasens gefordert. Auch der SC Hessen Dreieich muss auswärts ran und braucht im Kellerduell beim FCA Walldorf dringend Zählbares. Ebenfalls in der Fremde hat der FSV Frankfurt die knifflige Aufgabe in Elversberg zu lösen.