Kickers-Krise verschärft sich in Ulm

Damit ist der Saisonstart endgültig verpatzt: Die Offenbacher Kickers verlieren auch in Ulm, daran kann auch der Premierentreffer von Neuzugang Jake Hirst nichts ändern.

Vier Spiele rum, immer noch kein Sieg: Kickers Offenbach hat am Freitagabend mit 1:2 beim SSV Ulm verloren und kommt damit nicht aus dem Keller der Regionalliga Südwest raus.

Im Vorfeld hatte Trainer Daniel Steuernagel versprochen, dass sein Team kratzen, spucken und beißen werde. Doch all die guten Vorsätze waren bereits nach vier Minuten vergessen, als Steffen Kienle einen Freistoß per Kopf zur Ulmer Führung verwertete. In der 33. Minute legte der Ulmer Angreifer nach und stellte auf 2:0.

Erst in der Schlussphase zeigten die Kickers Moral, dem eingewechselten Jake Hirst gelang in der 79. Minute aber nur noch der Anschlusstreffer.

SSV Ulm - Kickers Offenbach 2:1 (2:0) Tore: 1:0 Kienle (4.), 2:0 Kienle (33.), 2:1 Hirst (79.)

Zuschauer: 2.481

