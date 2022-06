Die Offenbacher Kickers haben sich mit einem weiteren Mittelfeldspieler verstärkt.

Wie der Regionalligist am Donnerstag mitteilte, wechselt Semir Saric vom Wuppertaler SV an den Main. "Wir bekommen einen Spieler mit sehr großem Potenzial, der für mutigen Fußball sowie Kreativität und Aggresivität im zentralen Mittelfeld steht", so Geschäftsführer Matthias Georg.