Osarenren Okungbowa verlässt nach nur einer Saison schon wieder Kickers Offenbach.

Wie der OFC am Mittwoch mitteilte, wechselt der DefensivAllrounder zurück in die Heimat zur WSG Tirol. Laut des Regionalligisten hatte Okungbowa vorher den Wunsch geäußert, zurück in die Heimat wechseln zu können. In der vergangenen Saison hatte der 28-Jährige 33 Pflichtspiele für den OFC bestritten.