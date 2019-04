Ein Bild aus besseren Zeiten in Dreieich: Karl-Heinz Körbel mit Spieler Kai Hesse.

Nach Pleite in Walldorf

Vize-Präsident Karl-Heinz Körbel verlässt den Regionalligisten Hessen Dreieich mit sofortiger Wirkung. Am heutigen Montag soll wohl auch das Trainer-Duo folgen. Grund dafür soll ein Zwist mit Mäzen Hans Nolte sein. Von Vereinsseite klingt das ein wenig anders.

Paukenschlag beim Fußball-Regionalligisten Hessen Dreieich! Nach der deutlichen 0:5-Pleite am Wochenende beim Keller-Konkurrenten aus Walldorf gab es bei den Hessen personell ordentlich Tabularasa. Bereits am Sonntag verkündete Vize-Präsident Karl-Heinz Körbel seinen Rücktritt. Dazu sollen nach übereinstimmenden Medienberichten noch heute auch Trainer Rudi Bommer und Co-Trainer Ralf Weber zurücktreten. Für eine Stellungnahme war das Trainer-Duo am Montag auf hr-sport-Anfrage nicht zu erreichen.

Damit steht der Regionalligist mitten im Abstiegskampf kurz vor Saisonende sportlich ohne Führung da. Grund für den Radikalschnitt war wohl ein Zwist nach der Pleite in Walldorf. Mäzen Hans Nolte soll noch im Teambus erklärt haben, den Vertrag des Trainergespanns sowie die Kontrakte von gleich 20 Spielern zum Saisonende nicht zu verlängern - und in der Hessenliga in der neuen Saison einen kompletten Neustart zu wagen.

Körbel: "Das tut schon weh"

Zu viel für Körbel, Bommer und Weber. Eintracht-Legende Körbel erklärte gegenüber der Bild-Zeitung: "So was macht man nicht. Das tut schon weh." Seit drei Jahre wirkte das Trio bei den Hessen, führte das Team bis in die Regionalliga. Dort lief es jedoch gar nicht mehr. Aktuell steht Dreieich mit 19 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Das 0:5 beim direkten Konkurrenten aus Walldorf war der negative Höhepunkt.

Von Vereinsseite aus klang das am Montag ein wenig anders. Auf der Homepage postete der Regionalligist einen Text mit der Überschrift "Danke Charly" und erklärte: "Mit seinem Rücktritt übernimmt Karl-Heinz, in der ihn auszeichnenden schnörkellosen und konsequenten Art, die sportliche Verantwortung für die Kadergestaltung im ersten Regionalligajahr und macht den Weg frei für neue Ansätze einer jungen Generation von Fußballlehrern."

