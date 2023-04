Die sportliche Talfahrt bei Kickers Offenbach hat Konsequenzen: Trainer Ersan Parlatan muss den OFC verlassen. Als Konsequenz hört auch Manager Matthias Georg auf.

Paukenschlag bei Kickers Offenbach: Sowohl Trainer Ersan Parlatan als auch Manager Matthias Georg verlassen den kriselnden OFC. Das gab der Regionalligist am Montag bekannt. Paralatan wurde von der Geschäftsführung nach dem biederen 1:1 beim FC-Astoria Walldorf entlassen, Georg, der diese Entscheidung nicht mittragen wollte, wird den Verein daher im Sommer verlassen.

"Den vorgetragenen Wunsch des Aufsichtsrats nach einer Freistellung des Cheftrainers kann ich mit meinen Erkenntnissen über die Gründe des aktuell ausbleibenden Erfolgs nicht in Einklang bringen", erklärte Georg in einem offiziellen Statement. "Daher sind unsere Sichtweisen für das Arbeiten in der kurz- und mittelfristigen Zukunft nicht mehr deckungsgleich und dann ist eine Trennung im Sinne des OFC, der immer über jeder einzelnen Person steht, die beste und konsequente Lösung."

Auch Geschäftsführer Matthias Georg verlässt die Kickers. Bild © Imago Images

Kaminski übernimmt interimsweise

Der Manager wird in den kommenden Wochen noch weiterarbeiten, bis ein Nachfolger installiert ist. "Seine Entscheidung können wir nicht in allen Punkten nachvollziehen, sie zeugt jedoch von Charakter und Konsequenz", so OFC-Präsident Joachim Wagner. "Letztlich tragen wir jedoch eine Gesamtverantwortung für Kickers Offenbach. Die sportliche Entwicklung in den letzten Monaten war aus unserer Sicht alarmierend und so nicht mehr tragbar."

Georg hatte erst im Sommer in Offenbach angeheuert und im Herbst Parlatan verpflichtet. Nach einer Serie von durchwachsenen Partien rückte aber auch unter dem neuen Trainer der Aufstieg immer weiter in die Ferne. Alfred Kaminski, Leiter des OFC-Leistungszentrums, übernimmt nun einmal mehr interimsweise als Chefcoach die Hessen. Kaminski hatte schon nach dem Rauswurf von Alexander Schmidt die Kickers übergangsweite betreut.

